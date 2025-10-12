Извор:
СРНА
12.10.2025
20:04
У оквиру манифестације "Дани Србије у Републици Српској", министар просвјете Србије Никола Селаковић отворио је вечерас у Бањалуци изложбу "Српски средњовјековни споменици у опасности".
"Повод за изложбу је обиљежавање 20 година од уписа манастира Дечани на Унескову листу свјетске баштине", рекао је Селаковић и поручио да је задатак Срба да овакве изложбе организује широм свијета и да истину о Косову и Метохији непрестано причају.
Истакао је да ће манифестација бити одржана у више од десет градова и општина широм Републике Српске.
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић рекао је да манифестације "Дани Републике Српске у Србији" и "Дани Србије у Републици Српској" оснажују везе нашег народа.
"Наша министарства ће и наредном периоду давати максимална допринос оваквим манифестацијама, јер ово је више од културе", нагласио је Голубовић.
Манифестација ће се наставити свечаном академијом која ће означити и званично отварање "Дана Србије у Републици Српској".
Република Српска
Шпајз фест у Челинцу
Публика ће уживати у наступима еминентних умјетника из Србије Народног позоришта из Београда, националног ансамбала "Коло" и "Венац" као и да посјети изложбе Историјског, Природњачког и Етнографског музеја из Београда.
Ова традиционална манифестација има за циљ афирмацију јединственог културног простора и унапређење културне сарадње између српског народа са обје стране Дрине.
Манифестација се реализује с циљем очувања,промоције и јачања културних веза и заједничког идентитета српског народа у складу са Декларацијом Свесрпског сабора одржаног 8.јуна 2024. године, а на иницијативу предсједника Милорада Додика и Александра Вучића.
Манифестација се одржава у организацији Министарства културе Србије.
