Пун камион гума истоварен у Врбас

Глас Српске
11.10.2025
17:08
У ријеци Врбас завршило је 30 камионских гума, које је непознати возач камиона истресао само стотинак метара изнад водозахвата.
Бањалучанин Саша Тешић рекао је за "Глас Српске" да су 8. октобра радници ресторана "Клашник" уочили да неко баца камионске гуме у ријеку Врбас.
"То се догодило прекопута ресторана "Клашник" на паркингу поред "Тропик маркета", који је започео градњу, очистио свој дио плаца и сада чека грађевинску дозволу. Власник сам пола тог плаца, а други дио припада "Тропику". Непознати човјек из камиона је истоварио најмање 30 камионских гума у ријеку, а неколико се задржало на обали, јер их је дрвеће зауставило", рекао је Тешић.
Он је додао да паркинг има нагиб од око 90 степени према Врбасу па је камион дотјеран до саме ивице.
"Кад је возач отворио врата, радници нису одмах примијетили шта ради, док није већ приводио крају истоварање гума у ријеку", рекао је Тешић.
Он је истакао да су обавијештени надлежни, укључујући и водну инспекцију, као и "Водовод", јер се то догодило стотину метара изнад водозахвата.
"Контактирао сам јуче са техничким директором "Водовода2 Чедом Шевариком. Речено ми је да ће обавијестити комуналну полицију. Обавијестио сам и Риболовачко удружење, које се није огласило када је ријеч о томе хоће ли реаговати и укључити се у неки вид потраге. Водну инспекцију сам обавијестио и јутрос сам разговарао с њима, а знате како то буде, од четвртка и петка остави се за понедјељак па се то охлади", рекао је Тешић.
Овај Бањалучанин додаје да је читав живот провео поред Врбаса и према његовим ријечима чим се нешто почне радити инспекција покуца на врата. Међутим, како истиче, када се догоди инцидент попут овог, онда се све полако одвија.
"Камере ресторана не покривају тај улаз, али су ме позвали из маркета и рекли да су само погледали тренутно стање да провјере хвата ли камера тај дио. Они ће вратити снимке уназад да нађу камион. Са њима је исто контактирала водопривредна инспекторка", изјавио је Тешић те додао да ће тражити снимке оближњих камера куда је камион прошао.
Позвао је једног вулканизера који му је рекао да он гуме вози на депонију и плаћа три марке и ПДВ по једној аутомобилској гуми, а вјерује да је цијена одлагања камионске гуме још виша.
"Вјероватно их тог разлога неки људи истоварају гуме по природи да би избјегли плаћање одлагања на депонији. Гуме су још у Врбасу, не могу их ја вадити и надам се да ће се надлежни потрудити да ово буде ријешено", поручио је Тешић.
Он је истакао да ће учинити све да буде пронађен починилац.
"Не могу да схватим како неко може да истресе толики отпад и то 100 метара изнад водозахвата. Проблем је када буде бачена једна врећа смећа у ријеку, а камоли толико гума. Пластичне кесе и флашице у природи не могу иструнути вијековима", рекао је овај огорчени Бањалучанин.
Тешић апелује на надлежне да се сви укључе. Према његовим ријечима, починилац се може пронаћи лако, с обзиром на то да су вријеме и путања познати.
За чишћење и крчење свог плаца Саша Тешић издвојио је око 20.000 марака, а како каже, не може описати шта је све било у чак 115 камиона који су то смеће одвезли.
"Због великог безобразлука несавјесних људи одлучио сам да оградим и очистим свој плац, да спријечим даље прљање и девастирање. Једном је човјек довезао 50 аутомобила са отпада и растављао их је ту на лицу мјеста, а да никога није ни питао", рекао је Тешић.
