Ово је Тасманијски ђаво који је напао таксисту у Београду

Бивши ММА борац Миљан Ђурашиновић звани Тасманијски ђаво, један од тројице осумњичених за напад на таксисту, већ годинама је познат органима реда због више кривичних дела, а како "Телеграф.рс" сазнаје, више пута му се судило због насиља у породици, као и због насилничког понашања.
Миљан Ђурашиновић је, како се сумња, у ноћи 10. октобра, након вербалне свађе са таксистом, насрнуо на несрећног човјека са још два НН лица, а један од осумњичених извадио је нож и таксисти нанио лаке тјелесне повреде.
Ухапшен је 11. септембра 2018. године због сумње да је починио кривично дјело насилничко понашање, након што је, како се сумња, 5. септембра у Делиградској улици најприје својим аутомобилом ударио пјешака који је прелазио улицу, а затим га и више пута ударио руком у главу, преноси "Телеграф".
Само четири мјесеца касније, Миљан Ђурашиновић направио је хаос у једној пицерији у Новом Саду.
Он је, како се наводи у медијима, 22. децембра 2018. године ухапшен у Новом Саду због сумње да је напао бившу супругу наочиглед њених колега у пицерији. Послије тога ју је извео напоље и на силу угурао у "ауди А4", а затим се удаљио у непознатом правцу. Пронађен је и ухапшен неколико сати касније.
Миљан Ђурашиновић је те суботе, у раним јутарњим часовима ушао у пицерију и одмах насрнуо на своју бившу супругу. Како се наводи, ударао ју је песницама по глави и бацао инвентар по локалу.
"Један од радника је покушао да одбрани жену од насилника, али је овај извадио нож и кренуо према њему", написале су тада "Новости".
Њему је тада, по службеној дужности писана кривична пријава за насилничко понашање и насиље у породици, с обзиром да, како се наводи, његова бивша жена није жељела па поднесе пријаву.
Због насиља у породици му се такође судило и 2016. године јер је физички насрнуо на тадашњу супругу, а својој малољетној дјеци је пријетио. Приликом суђења, наводно је напао и нокаутирао полицајца који је свједочио у том случају.
Миљан Ђурашиновић био је осумњичен да је 2008. године мачетом напао власника једне кладионице, а управо те године је и званично завршио своју каријеру ММА борца. Такође је и 2006. године рањен у једном хотелу након туче.
Подсјетимо, сумња се да је Миљан Ђурашиновић један од три осумњичена да је физички насрнуо на таксисту након што је одбио да прихвати евре којима су, како се наводи, осумњичени желели да му плате. Они су, како се сумња, напали таксисту након вербалне свађе, а један од њих је насрнуо на несрећног човјека ножем.
Како је таксиста навео за медије, он је нападаче покупио у Миријеву, а напад се догодио по доласку на одредиште. Он је испричао да су путници жељели да му плате новчаницом од 200 евра, а након што их је, како каже, одбио, они су насрнули на њега.
"Онај који је држао новац извадио је нож и убо ме у руку. Почели смо да се рвемо и пали смо на асфалт. Када је видио да не може лако да ме савлада, устао је и побјегао. Отишао сам у Ургентни центар, рана је дубока и ушивена са четири конца", испричао је таксиста.
Таксисти је указана љекарска помоћ на Ургентном центру, а љекари су му констатовали лаке тјелесне повреде у виду расјеклине на длану.
Истрага је у току, а полиција интензивно ради на идентификацији преостала два нападача, као и на проналаску осумњиченог Миљана Ђурашиновића.
