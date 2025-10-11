Бајден подвргнут зрачењу због агресивне болести

Извор:
Бивши предсједник САД Џозеф Бајден прима терапију зрачењем због рака простате који му је дијагностикован у мају, рекао је портпарол некадашњег предсједника.
"У оквиру плана лијечења рака простате, Бајден се тренутно подвргава радиотерапији и хормонској терапији", рекао је портпарол.
Бајден, који сљедећег мјесеца пуни 83 године, у септембру је подвргнут процедури познатој као Мосова операција, ради уклањања ћелија рака са коже.
Бивши предсједник из редова демократа у мају је објавио да му је дијагностикован метастатски рак простате.
Његов тим је саопштио да је болест агресивна, али осјетљива на хормоне, што значи да ће вјероватно реаговати на лијечење.
