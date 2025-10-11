Logo

Бајден подвргнут зрачењу због агресивне болести

11.10.2025

16:21

Бајден подвргнут зрачењу због агресивне болести

Бивши предсједник САД Џозеф Бајден прима терапију зрачењем због рака простате који му је дијагностикован у мају, рекао је портпарол некадашњег предсједника.

"У оквиру плана лијечења рака простате, Бајден се тренутно подвргава радиотерапији и хормонској терапији", рекао је портпарол.

Бајден, који сљедећег мјесеца пуни 83 године, у септембру је подвргнут процедури познатој као Мосова операција, ради уклањања ћелија рака са коже.

Ротација полиција

Свијет

Четири особе убијене у масовној пуцњави, више рањених

Бивши предсједник из редова демократа у мају је објавио да му је дијагностикован метастатски рак простате.

Његов тим је саопштио да је болест агресивна, али осјетљива на хормоне, што значи да ће вјероватно реаговати на лијечење.

Џозеф Бајден

hemoterapija

