Орбан најавио: У Мађарској почело прикупљање потписа против милитаризације Европе

Извор:

Sputnjik

11.10.2025

14:52

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

У Мађарској је почело прикупљање потписа против војних планова Брисела, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.

- Не можемо скрштених руку да гледамо шта се дешава! Морамо још једном да покажемо да мађарски народ не жели рат. И због тога данас почињемо прикупљање потписа против војних планова Брисела. Посјетићемо свако село, сваки град јер нам је сада потребан сваки Мађар који жели мир - написао је Орбан на друштвеним мрежама.

галаксија

Наука и технологија

Научници израчунали када ће бити крај универзума

Мађарски премијер је најавио ову иницијативу на недавном самиту ЕУ у Копенхагену гдје је представљена стратегија "побједе над Русијом".

Он је указао да Европа све брже клизи у рат а о стратегији ЕУ рекао је да се ради више о машти него о конкретним плановима.

Hitna pomoć

Хроника

Дјечаку (13) аутомобил прешао преко ноге на пјешачком прелазу

Руски председник Владимир Путин је недавно поручио да ће одговор Русије на милитаризацију Европе биће веома убедљив.

Виктор Орбан

