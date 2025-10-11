Орбан најавио: У Мађарској почело прикупљање потписа против милитаризације Европе

Извор:
У Мађарској је почело прикупљање потписа против војних планова Брисела, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.
- Не можемо скрштених руку да гледамо шта се дешава! Морамо још једном да покажемо да мађарски народ не жели рат. И због тога данас почињемо прикупљање потписа против војних планова Брисела. Посјетићемо свако село, сваки град јер нам је сада потребан сваки Мађар који жели мир - написао је Орбан на друштвеним мрежама.
Мађарски премијер је најавио ову иницијативу на недавном самиту ЕУ у Копенхагену гдје је представљена стратегија "побједе над Русијом".
Он је указао да Европа све брже клизи у рат а о стратегији ЕУ рекао је да се ради више о машти него о конкретним плановима.
Руски председник Владимир Путин је недавно поручио да ће одговор Русије на милитаризацију Европе биће веома убедљив.
