У пожару у згради погинули родитељи и син

Извор:

Телеграф

11.10.2025

10:37

У пожару у четвороспратној згради синоћ су погинуле три особе у мјесту Корнаредо, у италијанској области Милана.

Четрдесет људи из стамбене зграде је евакуисано, од којих је осам превезено у болницу због лакших повреда, као и један ватрогасац, који је такође лакше повријеђен, преноси Анса.

granica HR

Регион

Хрватска од сутра уводи нови систем граничне контроле – очекују веће се гужве

Погинули су мушкарац и жена, старости 88 и 82 година, и њихов 55-огодишњи син, саопштили су карабинијери области Милано, који истражују инцидент.

Узбуна је подигнута око 4:30 ујутру и хитне службе су одмах реаговале. Међутим, за породицу која је живјела у стану на првом спрату више ништа није могло да се учини - ватрогасци су их пронашли мртве.

Према извјештајима карабињера и ватрогасне бригаде, укупно деветнаест особа прегледано је на лицу мјеста ради провјере здравственог стања. Осам људи је пребачено у болницу због удисања дима и потребно је даље испитивање.

Donald Tramp

Свијет

Извјештај о Трамповом здравственом стању: Има срце као шездесетпетогодишњак

Током спасилачких операција повријеђен је и један ватрогасац, који је такође пребачен у болницу, али је касније пуштен.

Ватрогасне службе су на лицу мјеста и утврдиће узрок пожара.

Италија

пожар

