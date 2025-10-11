У пожару у згради погинули родитељи и син

Извор:
У пожару у четвороспратној згради синоћ су погинуле три особе у мјесту Корнаредо, у италијанској области Милана.
Четрдесет људи из стамбене зграде је евакуисано, од којих је осам превезено у болницу због лакших повреда, као и један ватрогасац, који је такође лакше повријеђен, преноси Анса.
Погинули су мушкарац и жена, старости 88 и 82 година, и њихов 55-огодишњи син, саопштили су карабинијери области Милано, који истражују инцидент.
Узбуна је подигнута око 4:30 ујутру и хитне службе су одмах реаговале. Међутим, за породицу која је живјела у стану на првом спрату више ништа није могло да се учини - ватрогасци су их пронашли мртве.
Према извјештајима карабињера и ватрогасне бригаде, укупно деветнаест особа прегледано је на лицу мјеста ради провјере здравственог стања. Осам људи је пребачено у болницу због удисања дима и потребно је даље испитивање.
Током спасилачких операција повријеђен је и један ватрогасац, који је такође пребачен у болницу, али је касније пуштен.
Ватрогасне службе су на лицу мјеста и утврдиће узрок пожара.
