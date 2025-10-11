Logo

Мајка сломљена од бола: Пронашла кћерку (18) мртву у кревету након журке

Извор:

Телеграф

11.10.2025

08:52

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Мили Грејс Брајан (18) отишла је са породицом на Божићну забаву у Нотингему прошле године, а сљедећег јутра њена мајка ју је пронашла мртву у спаваћој соби.

Тинејџерка "са златним срцем" трагично је пронађена мртва у својој соби свега неколико сати након што се вратила са божићне журке, чуло се на саслушању, пренио је Тхе Миррор.

Амиџић- 01092025

БиХ

Амиџић сутра о успостављању рецирпоцитета у поврату ПДВ-а

Мили Грејс Брајан (18) осјећала се лоше када се вратила кући, а сљедећег јутра њена мајка ју је пронашла мртву у кревету. Обдукција је касније показала да је Мили имала више него дупло већу количину алкохола у крви од дозвољене границе за вожњу. Њена мајка Луси одржала је потресан говор у част своје кћерке током истраге о њеној смрти.

"Она је била једноставно најбоља особа. Била је невјероватна и борбена, али са златним срцем. Била је толико забавна, права радост у сваком друштву. Била је свјетлост у свакој просторији. Била је моја најбоља пријатељица и сродна душа", рекла је сломљена мајка.

На саслушању је речено да је Мили 20. децембра прошле године отишла на Божићну забаву са породицом и пријатељима. Догађај је одржан у Хокејашком клубу Бистон, гдје је Мили радила претходне двије године, преноси "НоттингхамсхиреЛиве".

ILU-JESEN-170925

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

Мили је стигла око 19 сати заједно са мајком, мајчиним партнером и једним мушким пријатељем. На догађају је био отворен бар, па се претпоставља да је пила вотку, а можда и вино. Када су четворо њих отишли кући око 1 сат послије поноћи, Мили је почела да се осјећа лоше и повраћала је.

Мајка Мили пробудила се сљедећег јутра и прво примјетила да се њена кћерка није помјерила у кревету, да би убрзо схватила да је преминула, чуло се током истраге ове недјеље. Детективка Пен изјавила је да није пронађен никакав доказ о учешћу трећег лица у Милииној смрти и да на снимцима сигурносних камера са забаве није примјећено ништа сумњиво.

Полицијски инспектор Адам Пен из Нотингемшира рекао је на истрази да Мили "није описана као толико пијана као у претходним приликама". У то вријеме није било забринутости за Милијино здравље.

odron

Друштво

Упозорење за возаче: Одрони на више путних праваца

Мили је имала 187 милиграма алкохола на 100 мл крви када је обављена обдукција.

"Поређења ради, тренутно законско ограничење за вожњу возила у Енглеској и Велсу је 80 мг на 100 мл крви. Сам ниво алкохола није могао да изазове смрт, али би био довољан да изазове повраћање и смањен ниво свијести, што се у овом случају и догодило. Ово је довело до удисања желудачног садржаја у дисајне путеве, што је довело до смрти", рекао је исљедник Натанаел Хартли.

Он се сложио са узроком смрти који је навео патолог - аспирација желудачног садржаја као посљедица алкохолне интоксикације.

Хокејашки клуб Бистон је раније одао почаст Мили и покренуо акцију прикупљања средстава за покривање трошкова њене сахране, прикупивши више од 8.000 фунти.

Поплава

Свијет

Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

"Мили је била веома вољени члан особља и имала је лице анђела. Свима који су је познавали ће је много недостајати", наведено је у саопштењу хокејашког клуба.

Подијели:

Тагови:

preminula djevojka

Алкохол

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доктор открива шта требамо узимати прије доручка: ''У овој намирници нема ниједна штетна бактерија''

Здравље

Доктор открива шта требамо узимати прије доручка: ''У овој намирници нема ниједна штетна бактерија''

4 ч

0
Избио пожар у кући, троје дјеце хитно превезено у болницу

Србија

Избио пожар у кући, троје дјеце хитно превезено у болницу

4 ч

0
Ужас у Подгорици: Једногодишње дијете пало са четвртог спрата

Регион

Ужас у Подгорици: Једногодишње дијете пало са четвртог спрата

4 ч

0
Почетак радова на обнови дионице пута Клашнице-Бањалука

Друштво

Почетак радова на обнови дионице пута Клашнице-Бањалука

4 ч

0

Више из рубрике

Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

Свијет

Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

4 ч

0
Страхиња Јокић

Свијет

Брат Николе Јокића осуђен у Америци због ударања навијача

4 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп: САД ће од 1. новембра увести додатну царину од 100 одсто на увоз из Кине

4 ч

1
Свашта: Ово је Макронов шести премијер у 2 године

Свијет

Свашта: Ово је Макронов шести премијер у 2 године

14 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Новаку Ђоковићу се ово никада није десило у каријери

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner