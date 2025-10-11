Мајка сломљена од бола: Пронашла кћерку (18) мртву у кревету након журке

Извор:
Мили Грејс Брајан (18) отишла је са породицом на Божићну забаву у Нотингему прошле године, а сљедећег јутра њена мајка ју је пронашла мртву у спаваћој соби.
Тинејџерка "са златним срцем" трагично је пронађена мртва у својој соби свега неколико сати након што се вратила са божићне журке, чуло се на саслушању, пренио је Тхе Миррор.
Мили Грејс Брајан (18) осјећала се лоше када се вратила кући, а сљедећег јутра њена мајка ју је пронашла мртву у кревету. Обдукција је касније показала да је Мили имала више него дупло већу количину алкохола у крви од дозвољене границе за вожњу. Њена мајка Луси одржала је потресан говор у част своје кћерке током истраге о њеној смрти.
"Она је била једноставно најбоља особа. Била је невјероватна и борбена, али са златним срцем. Била је толико забавна, права радост у сваком друштву. Била је свјетлост у свакој просторији. Била је моја најбоља пријатељица и сродна душа", рекла је сломљена мајка.
На саслушању је речено да је Мили 20. децембра прошле године отишла на Божићну забаву са породицом и пријатељима. Догађај је одржан у Хокејашком клубу Бистон, гдје је Мили радила претходне двије године, преноси "НоттингхамсхиреЛиве".
Мили је стигла око 19 сати заједно са мајком, мајчиним партнером и једним мушким пријатељем. На догађају је био отворен бар, па се претпоставља да је пила вотку, а можда и вино. Када су четворо њих отишли кући око 1 сат послије поноћи, Мили је почела да се осјећа лоше и повраћала је.
Мајка Мили пробудила се сљедећег јутра и прво примјетила да се њена кћерка није помјерила у кревету, да би убрзо схватила да је преминула, чуло се током истраге ове недјеље. Детективка Пен изјавила је да није пронађен никакав доказ о учешћу трећег лица у Милииној смрти и да на снимцима сигурносних камера са забаве није примјећено ништа сумњиво.
Полицијски инспектор Адам Пен из Нотингемшира рекао је на истрази да Мили "није описана као толико пијана као у претходним приликама". У то вријеме није било забринутости за Милијино здравље.
Мили је имала 187 милиграма алкохола на 100 мл крви када је обављена обдукција.
"Поређења ради, тренутно законско ограничење за вожњу возила у Енглеској и Велсу је 80 мг на 100 мл крви. Сам ниво алкохола није могао да изазове смрт, али би био довољан да изазове повраћање и смањен ниво свијести, што се у овом случају и догодило. Ово је довело до удисања желудачног садржаја у дисајне путеве, што је довело до смрти", рекао је исљедник Натанаел Хартли.
Он се сложио са узроком смрти који је навео патолог - аспирација желудачног садржаја као посљедица алкохолне интоксикације.
Хокејашки клуб Бистон је раније одао почаст Мили и покренуо акцију прикупљања средстава за покривање трошкова њене сахране, прикупивши више од 8.000 фунти.
"Мили је била веома вољени члан особља и имала је лице анђела. Свима који су је познавали ће је много недостајати", наведено је у саопштењу хокејашког клуба.
