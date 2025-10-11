Амиџић сутра о успостављању рецирпоцитета у поврату ПДВ-а

Извор:
СРНА
11.10.2025
08:48
Министар финансија и трезора у Савјету минситара Срђан Амиџић одржаће сутра у Бањалуци конференцију за новинаре о теми "Крај вишегодишње дискриминације: Зашто ЕУ враћа ПДВ свима - осим фирмама из БиХ?".
Амиџић ће представити детаље иницијативе за успостављање реципроцитета у поврату ПДВ-а између БиХ и земаља ЕУ, најављено је из кабинета министра финансија и трезора.
Ријеч је о важном економском и правном питању које директно погађа хиљаде домаћих фирми, посебно из сектора транспорта и логистике.
Амиџић ће говорити о до сада предузетим корацима, упућеним захтјевима према државама ЕУ, као и о наредним потезима с циљем заштите интереса домаће привреде.
Конференцији ће присуствовати и представници Конзорцијума "Логистика БиХ" који окупља 3.300 представника транспортног и логистичког сектора у БиХ.
