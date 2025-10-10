Кошарац: Могућност пољопривредне сарадње са Италијом

10.10.2025
19:42
Коментари:0
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац најавио је могућност успостављања нове сарадње са Италијом у области пољопривреде, по узору на успјешни модел сарадње са Мађарском.
Кошарац је навео да је на састанку са руководством италијанске Националне федерације произвођача пољопривредних машина "Федер уникома" изразио велику наду да ће овај пројекат допринијети развоју пољопривредног сектора у Републици Српској и Федерацији БиХ, са посебним нагласком на виноградарство, мљекарство и производњу маслина и нара.
Друштво
ИЗ ДМ-а се повлачи производ због могућег присуства бактерије
Током званичне посјете Барију, Кошарац је са представницима "Федер уникома", разматрао могућности за сарадњу која би укључивала и италијанске институције као што су Агромедитерански институт "Сихаем" Бари.
Он је нагласио да би ова сарадња била слична ономе што је већ успјешно остварено са Мађарском.
- Овај концепт је одличан и показало се да је врло успјешан, а реализован је захваљујући пријатељским везама између предсједника Републике Српске Милорада Додика и мађарског премијера Виктора Орбана - истакао је Кошарац.
Он је додао да мађарска Влада даје снажну подршку пољопривреди у Српској, а пољопривредницима је омогућено да по повољним цијенама купе мађарску механизацију.
Кошарац је нагласио да би сличан концепт могао бити успостављен и са Италијом, што би додатно ојачало пољопривредну производњу и у Републици Српској и Федерацији БиХ.
Здравље
Бројни окидачи: Психичка обољења у порасту
Министар је напоменуо да ће све активности бити усмјерене према потребама надлежних институција Српске и ФБиХ, као и пољопривредних произвођача, како би се обезбиједио њихов највећи могући бенефит.
На крају састанка усаглашено је да ће представници организације "Федер уникома" и Института "Цихеам" у првом кварталу наредне године посјетити Херцеговину, како би договорили конкретне кораке и активности за реализацију овог пројекта, објавио је Кошарац на Инстаграму.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму