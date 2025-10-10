Logo

ИЗ ДМ-а се повлачи производ због могућег присуства бактерије

ИЗ ДМ-а се повлачи производ због могућег присуства бактерије
Фото: Pixabay / igorovsyannykov

Трговачки ланац ДМ из предострожности повлачи "дмБио тофу натур" од 200 грама са тржишта Хрватске јер постоји могућност да садржи бактерију бацилус цереус.

Из ДМ-а су навели да повлаче производ с роком трајања до 5. јула 2026. године и бројем шарже 97112 јер није довољно термички обрађен током производње због чега се не може искључити могућност присуства бактерије.

Билећа

Градови и општине

Жедни већ мјесец дана: Рестрикције воде у Билећи

Конзумирање хране у којој је присутна ова бактерија може да доведе до дијареје и повраћања.

ДМ је упозорио све који су купили овај производ наведеног рока трајања и броја шарже да престану да га користе и да га врате у најближу трговину гдје ће добити поврат новца.

