ИЗ ДМ-а се повлачи производ због могућег присуства бактерије

Трговачки ланац ДМ из предострожности повлачи "дмБио тофу натур" од 200 грама са тржишта Хрватске јер постоји могућност да садржи бактерију бацилус цереус.
Из ДМ-а су навели да повлаче производ с роком трајања до 5. јула 2026. године и бројем шарже 97112 јер није довољно термички обрађен током производње због чега се не може искључити могућност присуства бактерије.
Конзумирање хране у којој је присутна ова бактерија може да доведе до дијареје и повраћања.
ДМ је упозорио све који су купили овај производ наведеног рока трајања и броја шарже да престану да га користе и да га врате у најближу трговину гдје ће добити поврат новца.
