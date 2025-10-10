Нови закон у Српској: Одзвонило лажним снижењима на рафама

Аутор:Маријана Ивељић
Одзвонило је лажним снижењима на рафама. Сезона попуста можда више никада неће бити иста.
Нови Закон о заштити потрошача уводи ред међу трговце и штити купце.
Једна од новина је да ће се за свако снижење морати показати и колико је производ стварно коштао мјесец дана прије снижења.
"Ако је нпр. 1. децембра нешто коштало стотину КМ, па је негдје тамо 19.децембра порасло на 125 КМ па је онда направљена нека акција од 90 КМ, то је снижење реално од 10 одсто, а не како би неко истакао пуно пуно више", каже Денис Шулић - министар трговине и туризма.
Ово је важан корак ка поштенијем тржишту, порука је представника потрошача.
Спријечиће бројне преваре и заштитити грађане од разних манипулација.
"Прије су преузимање производа на рекламацију услови да производ буде упакован у оригиналну амбалажу у кутији. А ко од нас кад купи производ чува кутију, потрошачи обично те кутије баце, а то су трговци највише користили да би избјегли ту рекламацију, а сада то неће моћи", рекао је Драган Јошић - Удружење потрошача Бањалука.
"Оно што је битно за издвојити јесте да се морају издавати за одређене услуге предрачуни јер често су потрошачи били изложени да договоре једну цијену а кад се заврши онда то буде два или три пута више, сад то иде по предрачуну", истиче Сњежана Шешлија - Удружење потрошача Добој.
Нови прописи се не односе само на снижења. Трговци ће морати јасно означити и јединичне цијене - тако да потрошач тачно зна колико, на примјер, кошта килограм производа.
"Било је евидентно да са различитим паковањима, различитим грамажама се могло увијек манипулисати и не дати једнаку цијену по килограму, тако да мислим да је врло битно да на цијени увијек пише колико је та цијена по килограму", каже Саша Тривић - власник "Крајина класа" и додаје:
"Требамо побољшати обавјештења и јасноћу обавјештења према потрошачу".
Надзор над поштовањем ових правила биће у рукама тржишне инспекције. Контроле ће бити редовне, а у случају неправилности, трговце чекају и казне.
"Републичка тржишна инспекција не поступа само по рекламацијама потрошача већ вршимо и редовне контроле којих на годишњем нивоу буде и 5.500 хиљада и ми заправо уколико уочимо неку неправилност која може довести до повреде права потрошача, реагујемо и предузимамо мјере како бисмо спријечили да дође до повреде права потрошача", рекла је Душанка Николић - портпарол Инспектората Републике Српске.
Приједлогом закона о заштити потрошача посебна пажња посвећена је и сектору интернет и електронске куповине. Поред свих правила, само информисан и свјестан купац може препознати праву вриједност производа и заштитити своја права.
