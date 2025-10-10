Овај једноставан и декоративан трик чини кућу топлијом, а рачун за струју мањим

Извор:
Крстарица
У времену када су трошкови гријања и електричне енергије све већи, мали трикови у домаћинству могу направити велику разлику.
Један од најједноставнијих, а често занемарених начина да уштедите јесте – правилна употреба завјеса. Овај практичан савјет не захтијева додатна улагања, а може значајно допринијети топлијем и пријатнијем дому током хладних мјесеци, а да притом смањите трошкове гријања.
„Постоји изненађујуће много паметних малих трикова које можете користити да бисте се угријали и смањили рачуне. Ово су неке од најбољих које би требало да имате на уму“, рекао је Давид Милошев, електричар, за Дејли Екпресс.
Дебеле завјесе стварају додатни слој изолације између прозора и унутрашњег простора.
Затварањем завјеса ноћу спречава се губитак топлоте кроз стаклене површине и смањују трошкове гријања
Отварањем завјеса током дана омогућава се улазак сунчеве топлоте, што природно загријава простор.
На овај начин завјесе функционишу као природна баријера против хладноће, али и као пасивни извор топлоте када се користе правилно.
Бирајте завјесе од дебљих материјала попут баршуна или термо-завјеса.
Поставите их тако да потпуно прекривају прозоре и да се спуштају до пода.
Током сунчаних дана, обавезно их размакните како би свјетлост и топлота ушле у простор.
Ноћу и у вјетровитим данима држите их затвореним ради очувања топлоте.
Према истраживањима, правилна употреба завјеса може смањити трошкове гријања и губитак топлоте и до 25%, што се директно одражава на мање рачуне за гријање и струју. Овај трик је посебно користан у старијим становима и кућама гдје прозори немају савремену изолацију.
Осим финансијске уштеде, овакав приступ доприноси и смањењу потрошње енергије, што значи мањи негативан утицај на животну средину. Дакле, завјесе нису само декоративни елемент, већ и ефикасан алат за енергетску ефикасност.
Једноставан трик са завјесама може значајно допринијети топлијем дому и нижим рачунима. Комбинација природне свјетлости током дана и изолације ноћу прави је рецепт за уштеду енергије без додатних трошкова.
