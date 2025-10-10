Logo

Овај једноставан и декоративан трик чини кућу топлијом, а рачун за струју мањим

Извор:

Крстарица

10.10.2025

19:16

Коментари:

0
Радијатор гријање
Фото: Pexels

У времену када су трошкови гријања и електричне енергије све већи, мали трикови у домаћинству могу направити велику разлику.

Један од најједноставнијих, а често занемарених начина да уштедите јесте – правилна употреба завјеса. Овај практичан савјет не захтијева додатна улагања, а може значајно допринијети топлијем и пријатнијем дому током хладних мјесеци, а да притом смањите трошкове гријања.

nis gazprom

Економија

Хоће ли гориво у Српској поскупјети након санкција НИС-у

„Постоји изненађујуће много паметних малих трикова које можете користити да бисте се угријали и смањили рачуне. Ово су неке од најбољих које би требало да имате на уму“, рекао је Давид Милошев, електричар, за Дејли Екпресс.

Како завјесе утичу на температуру у дому?

Дебеле завјесе стварају додатни слој изолације између прозора и унутрашњег простора.

Затварањем завјеса ноћу спречава се губитак топлоте кроз стаклене површине и смањују трошкове гријања

Отварањем завјеса током дана омогућава се улазак сунчеве топлоте, што природно загријава простор.

На овај начин завјесе функционишу као природна баријера против хладноће, али и као пасивни извор топлоте када се користе правилно.

30 година од агресије на западнокрајишкe општинe

Република Српска

Обиљежено 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина

Практични савјети за максималну уштеду

Бирајте завјесе од дебљих материјала попут баршуна или термо-завјеса.

Поставите их тако да потпуно прекривају прозоре и да се спуштају до пода.

Током сунчаних дана, обавезно их размакните како би свјетлост и топлота ушле у простор.

Ноћу и у вјетровитим данима држите их затвореним ради очувања топлоте.

Колико се заиста може уштедјети?

Према истраживањима, правилна употреба завјеса може смањити трошкове гријања и губитак топлоте и до 25%, што се директно одражава на мање рачуне за гријање и струју. Овај трик је посебно користан у старијим становима и кућама гдје прозори немају савремену изолацију.

Кромпир

Ауто-мото

Зашто неки савјетују да утрљате кромпир на шофершајбну

Еколошки и практични бенефити

Осим финансијске уштеде, овакав приступ доприноси и смањењу потрошње енергије, што значи мањи негативан утицај на животну средину. Дакле, завјесе нису само декоративни елемент, већ и ефикасан алат за енергетску ефикасност.

Једноставан трик са завјесама може значајно допринијети топлијем дому и нижим рачунима. Комбинација природне свјетлости током дана и изолације ноћу прави је рецепт за уштеду енергије без додатних трошкова.

Подијели:

Таг:

grijanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инкогнито режим није ''приватан'' као што мислите

Наука и технологија

Инкогнито режим није ''приватан'' као што мислите

2 ч

0
Судар три возила, има повријеђених

Хроника

Судар три возила, има повријеђених

2 ч

0
Летонија издала наређење: Имате рок до понедјељка да одете

Свијет

Летонија издала наређење: Имате рок до понедјељка да одете

2 ч

0
Експлозија фабрика

Свијет

Снажна експлозија у фарбици војних експлозива: Има мртвих и несталих

2 ч

0

Више из рубрике

Како да исјечете лук без суза?

Савјети

Како да исјечете лук без суза?

5 ч

0
Крсна слава црква православље

Савјети

Приједлог славске трпезе за Михољдан: Од предјела, преко сочне прасетине, до чувене торте

8 ч

0
Продајете телефон? Урадите прво ово

Савјети

Продајете телефон? Урадите прво ово

10 ч

0
Кисели купус

Савјети

Овако је Путинова баба правила кисели купус, јединствена рецептура

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

21

17

Виц дана: Неспособна породица

21

13

Народ прича - Косово и Метохија: Овдје се коријени дубље осјећају

21

08

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

21

05

Стигла дозвола за нове кружне токове у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner