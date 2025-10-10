Овако је Путинова баба правила кисели купус, јединствена рецептура

Извор:
Рецепт руских бабушки за кисели купус преноси се с кољена на кољено и важи за један од најстаријих и најукуснијих начина припреме ове зимнице.
Овај стари руски рецепт чува дух прошлих времена и доноси аутентичан укус зимнице, али са једним необичним додатком који све мијења – ротквицом.
Баш тај тајни састојак даје купусу благу пикантност и освјежавајућу ноту, чинећи га сочнијим, ароматичнијим и пуним живота.
Прича се да је тако чак и баба руског председника Владимира Путина спремала свој чувени кисели купус – једноставно, али с душом и посебном аромом коју памтиш заувијек.
Кисели купус на руски начин
Сцена
Диди моли за премјештај из пакла њујоршког затвора
Потребно је:
1 кг купуса
1 мрква
1 ротквица
1 до 1,5 кашика соли
1 кашика шећера
сенф по укусу
сјеменке кумина по укусу
Припрема:
Купус ситно исјецкајте, а мркву и ротквицу нарендајте крупно.
Све састојке помијешајте у већој посуди, додајте со, шећер, сенф и сјеменке кумина, па добро изгњечите рукама да купус пусти сок.
Смесу пребаците у стерилизовану теглу, сабијте и поклопите.
Оставите на собној температури 5–7 дана, а повремено промешајте дрвеном кашиком.
Када ферментација заврши, добићете кисели купус који мирише на дом, дјетињство и руску традицију — баш онакав какав би направила свака права бабушка.
