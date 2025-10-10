Logo

Овако је Путинова баба правила кисели купус, јединствена рецептура

Информер

10.10.2025

09:49

Кисели купус
Фото: YouTube/Screenshot

Рецепт руских бабушки за кисели купус преноси се с кољена на кољено и важи за један од најстаријих и најукуснијих начина припреме ове зимнице.

Овај стари руски рецепт чува дух прошлих времена и доноси аутентичан укус зимнице, али са једним необичним додатком који све мијења – ротквицом.

Баш тај тајни састојак даје купусу благу пикантност и освјежавајућу ноту, чинећи га сочнијим, ароматичнијим и пуним живота.

Прича се да је тако чак и баба руског председника Владимира Путина спремала свој чувени кисели купус – једноставно, али с душом и посебном аромом коју памтиш заувијек.

Кисели купус на руски начин

Сцена

Диди моли за премјештај из пакла њујоршког затвора

Потребно је:

1 кг купуса

1 мрква

1 ротквица

1 до 1,5 кашика соли

1 кашика шећера

сенф по укусу

сјеменке кумина по укусу

Припрема:

Купус ситно исјецкајте, а мркву и ротквицу нарендајте крупно.

Све састојке помијешајте у већој посуди, додајте со, шећер, сенф и сјеменке кумина, па добро изгњечите рукама да купус пусти сок.

Смесу пребаците у стерилизовану теглу, сабијте и поклопите.

Оставите на собној температури 5–7 дана, а повремено промешајте дрвеном кашиком.

Када ферментација заврши, добићете кисели купус који мирише на дом, дјетињство и руску традицију — баш онакав какав би направила свака права бабушка.

