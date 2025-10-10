Logo

Сабаленка иде ка одбрани титуле у Вухану

Извор:

Б92

10.10.2025

09:43

Коментари:

0
Сабаленка иде ка одбрани титуле у Вухану
Фото: Таnjug

Прва тенисерка свијета Белорускиња Арина Сабаленка пласирала се у полуфинале турнира у Вухану, пошто је побједила девету тенисерку свијета Елену Рибакину из Казахстана послије два сета, 6:3, 6:3.

Сабаленка, која брани титулу у Вухану, побједила је послије сат и 26 минута.

Она је четири пута одузела сервис Рибакиној, која је направила један брејк

Сабаленка је остварила 20. узастопну побједу на турниру у Вухану, гдје покушава да освоји четврту титулу. Она је турнир освајала 2018, 2019. и прошле године.

grmljavina nevrijeme munja

Свијет

Спрема се велика олуја, пале се аларми, највећи ниво приправности

Сабаленка ће у полуфиналу играти против шесте тенисерке свијета Американке Џесике Пегуле.

Пегула је у четвртфиналу побједила 62. тенисерку свијета Чехињу Катерину Синијакову 2:6, 6:0, 6:3.

То је била њена 50. побједа ове сезоне.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Арина Сабаленка

tenis

pobjeda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пуцњава на Звездари: Мушкарац погођен у главу

Хроника

Пуцњава на Звездари: Мушкарац погођен у главу

31 мин

0
Припремите најукусније мини-пице од само неколико састојака

Савјети

Припремите најукусније мини-пице од само неколико састојака

35 мин

0
Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

Култура

Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

35 мин

0
Смијењена перуанска предсједница

Свијет

Смијењена перуанска предсједница

40 мин

0

Више из рубрике

Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

Тенис

Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

16 ч

0
Валентин Вашеро, тенисер из Монака

Тенис

Ко је Валентин Вашеро: Сензација с којом се Новак Ђоковић бори за финале

17 ч

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Тенис

Новак Ђоковић отворио душу послије побједе

17 ч

0
Ђоковић у полуфиналу Шангаја: Побиједио себе и Бергса, сензација му стоји на путу до финала Мастерса!

Тенис

Ђоковић у полуфиналу Шангаја: Побиједио себе и Бергса, сензација му стоји на путу до финала Мастерса!

19 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner