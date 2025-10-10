Сабаленка иде ка одбрани титуле у Вухану

Извор:
Прва тенисерка свијета Белорускиња Арина Сабаленка пласирала се у полуфинале турнира у Вухану, пошто је побједила девету тенисерку свијета Елену Рибакину из Казахстана послије два сета, 6:3, 6:3.
Сабаленка, која брани титулу у Вухану, побједила је послије сат и 26 минута.
Она је четири пута одузела сервис Рибакиној, која је направила један брејк
Сабаленка је остварила 20. узастопну побједу на турниру у Вухану, гдје покушава да освоји четврту титулу. Она је турнир освајала 2018, 2019. и прошле године.
Сабаленка ће у полуфиналу играти против шесте тенисерке свијета Американке Џесике Пегуле.
Пегула је у четвртфиналу побједила 62. тенисерку свијета Чехињу Катерину Синијакову 2:6, 6:0, 6:3.
То је била њена 50. побједа ове сезоне.
