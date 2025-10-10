Смијењена перуанска предсједница

Извор:
Agencije/AP
10.10.2025
09:29
Коментари:0
Перуански Конгрес једногласно је данас гласао за смјену предсједнице Дине Болуарте са функције, неколико сати након што су све парламентарне фракције позвале на њену смјену.
Предсједник Конгреса Хосе Хери, 38-годишњи адвокат, положио је заклетву као привремени предсједник до краја мандата Болуарте, преноси АП.
Избори су заказани за сљедећи април, а њен мандат је требало да се заврши 28. јула 2026. године.
Хери је рекао да ће бранити суверенитет Перуа и предати власт побједнику априлских избора.
Посланици из свих политичких група гласали су сат времена раније за импичмент Болуарте и позвали су је да се те вечери брани пред Конгресом, али се она није појавила.
Перуански Конгрес пре тога је гласао за покретање поступка за смјену предсједнице Болуарте, неколико сати након што је пуцњава на концерту у престоници Лими додатно распламсала незадовољство због криминала који је захватио ту јужноамеричку земљу.
Посланици су прихватили четири захтјева за гласање о смјени Болуарте са функције због, како су рекли, неспособности њене владе да сузбије криминал, преноси АП.
Сва четири захтјева су прихваћена са већим бројем од минималних 56 гласова колико је било потребно за усвајање, чиме је покренута расправа и поступак за смјену у Конгресу од 130 чланова. За разлику од осам претходних покушаја њене смјене, скоро све посланичке групе су изразиле подршку захтјевима. Да би приједлог за смјену био усвојен, било је потребно 87 гласова у Конгресу.
Болуарте је ступила на дужност у децембру 2022. године, након што је парламент искористио исти механизам за смјену њеног претходника.
Њена влада се суочавала са порастом криминала, посебно убистава и изнуда, за које је дјелимично окривила имигранте који илегално живе у земљи, наводи америчка агенција.
Званични подаци показују да је 6.041 особа убијена између јануара и средине августа, што је највећи број за исти период од 2017. године.
Најновија политичка криза у земљи избила је након што је мушкарац отворио ватру и ранио пет људи у среду током концерта најпопуларније перуанске групе, "Аква марина".
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
08
10
01
09
54
09
54
09
53
Тренутно на програму