Израел прекинуо нападе на Појас Газе

10.10.2025
Одбрамбене снаге Израела (ИДФ) прекинуле су ваздушне нападе на Појас Газе, након што је израелска Влада одобрила споразум о примирју постигнут са палестинским радикалним покретом Хамасом, јавила је телевизија "Ал џазира".
Лидер Хамаса у Појасу Газе Халил ел Хаја рекао је јуче да је постигнут споразум о окончању рата и трајном прекиду ватре.
Споразум укључује отварање граничног прелаза Рафа, улазак хуманитарне помоћи и размјену затвореника с Израелом, укључујући 250 затвореника осуђених на доживотну казну и 1.700 затвореника из Газе.
Крај рата у Гази на видику: Хамас и Израел потврдили амерички план за примирје
Према раније објављеним подацима, Хамас је најавио да ће током викенда ослободити све таоце отете у нападу на Израел 7. октобра 2023. године.
1 ч0
1 ч0
2 ч0
2 ч0
