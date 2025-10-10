Logo

Израел прекинуо нападе на Појас Газе

Извор:

Агенције

10.10.2025

08:41

Коментари:

0
Израел прекинуо нападе на Појас Газе
Фото: Tanjug / AP

Одбрамбене снаге Израела (ИДФ) прекинуле су ваздушне нападе на Појас Газе, након што је израелска Влада одобрила споразум о примирју постигнут са палестинским радикалним покретом Хамасом, јавила је телевизија "Ал џазира".

Лидер Хамаса у Појасу Газе Халил ел Хаја рекао је јуче да је постигнут споразум о окончању рата и трајном прекиду ватре.

Споразум укључује отварање граничног прелаза Рафа, улазак хуманитарне помоћи и размјену затвореника с Израелом, укључујући 250 затвореника осуђених на доживотну казну и 1.700 затвореника из Газе.

Gaza-Izrael

Свијет

Крај рата у Гази на видику: Хамас и Израел потврдили амерички план за примирје

Према раније објављеним подацима, Хамас је најавио да ће током викенда ослободити све таоце отете у нападу на Израел 7. октобра 2023. године.

Подијели:

Тагови:

Израел

Gaza

napadi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аустрија пријети повлачењем са Евровизије

Сцена

Аустрија пријети повлачењем са Евровизије

22 ч

0
Колико ће бити потребно новца за обнову Појаса Газе

Свијет

Колико ће бити потребно новца за обнову Појаса Газе

1 д

0
Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

Свијет

Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

1 д

0
Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек

Свијет

Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек

1 д

0

Више из рубрике

Француски медији: Нови премијер биће именован у наредним сатима

Свијет

Француски медији: Нови премијер биће именован у наредним сатима

1 ч

0
Највећа гужва коју сте икад видјели: Возачи заглављени у километарским колонама 24 сата

Свијет

Највећа гужва коју сте икад видјели: Возачи заглављени у километарским колонама 24 сата

1 ч

0
Први снимци снажног земљотреса на Филипинима: Могући таласи до 3 МЕТРА, стижу у наредна 2 сата

Свијет

Први снимци снажног земљотреса на Филипинима: Могући таласи до 3 МЕТРА, стижу у наредна 2 сата

2 ч

0
Европска комисија ће истражити наводе о Мађарском шпијунирању

Свијет

Европска комисија ће истражити наводе о Мађарском шпијунирању

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner