Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

09.10.2025
07:03
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава (САД) Доналд Трамп објавио је да су се Израел и Хамас договорили о првој фази мировног плана за Газу.
Трамп је навео да ће сви таоци у Гази ускоро бити пуштени и да ће Израел повући трупе на договорену линију као први корак ка "јаком, трајном и вјечном миру".
"Веома сам поносан што могу објавити да су Израел и Хамас потписали прву фазу нашег мировног плана. То значи да ће сви таоци бити ускоро пуштени, а Израел ће повући своје трупе на договорену линију као први корак ка снажном, трајном и вјечном миру. Све стране ће бити третиране праведно! Ово је велики дан за арапски и муслимански свијет, Израел, све околне нације и Сједињене Америчке Државе, и захваљујемо се посредницима из Катара, Египта и Турске, који су радили с нама како бисмо остварили овај историјски и невиђени догађај", написао је Трамп на свом профилу на Truth Social.
Хамас је претходно саопштио да је постигао споразум након разговора о приједлогу Трампа, потврђујући да споразум укључује израелско повлачење из енклаве и размјену таоца и заробљеника.
Хамас је позвао Трампа и државе гаранторе да осигурају да Израел у потпуности проведе примирје. Група је такође саопштила да ће ослободити 20 таоца који су још живи већ овог викенда, а извори наводе да ће се размјена с палестинским затвореницима догодити у року од 72 сата од потписивања споразума, што се очекује у четвртак.
