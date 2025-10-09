Logo

Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

09.10.2025

07:03

Коментари:

0
Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

Предсједник Сједињених Америчких Држава (САД) Доналд Трамп објавио је да су се Израел и Хамас договорили о првој фази мировног плана за Газу.

Трамп је навео да ће сви таоци у Гази ускоро бити пуштени и да ће Израел повући трупе на договорену линију као први корак ка "јаком, трајном и вјечном миру".

Нетанјаху-Трамп-1

Свијет

Бијела кућа објавила комплетан мировни план за Газу

"Веома сам поносан што могу објавити да су Израел и Хамас потписали прву фазу нашег мировног плана. То значи да ће сви таоци бити ускоро пуштени, а Израел ће повући своје трупе на договорену линију као први корак ка снажном, трајном и вјечном миру. Све стране ће бити третиране праведно! Ово је велики дан за арапски и муслимански свијет, Израел, све околне нације и Сједињене Америчке Државе, и захваљујемо се посредницима из Катара, Египта и Турске, који су радили с нама како бисмо остварили овај историјски и невиђени догађај", написао је Трамп на свом профилу на Truth Social.

Linija razdvajanja-Gaza

Свијет

Шта доноси Трампова линија: Тампон-зона дубља, постоје и могући проблеми

Хамас је претходно саопштио да је постигао споразум након разговора о приједлогу Трампа, потврђујући да споразум укључује израелско повлачење из енклаве и размјену таоца и заробљеника.

Хамас-Изреал-преговори-Египат

Свијет

Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек

Хамас је позвао Трампа и државе гаранторе да осигурају да Израел у потпуности проведе примирје. Група је такође саопштила да ће ослободити 20 таоца који су још живи већ овог викенда, а извори наводе да ће се размјена с палестинским затвореницима догодити у року од 72 сата од потписивања споразума, што се очекује у четвртак.

Подијели:

Тагови:

Хамас

Израел

Gaza

Палестина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

Свијет

Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

1 ч

0
Пензионер илегално доводио његоватељице из БиХ у Њемачку

Свијет

Пензионер илегално доводио његоватељице из БиХ у Њемачку

9 ч

0
Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

Свијет

Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

9 ч

0
Чистачица из Србије ножем напала бившег колегу, избола његову жену

Свијет

Чистачица из Србије ножем напала бившег колегу, избола његову жену

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

15

Свијету пријети опасност од смртоносне болести: Ове особе су најугроженије

08

08

Скупљен новац за Албину: Оперска дива из Бањалуке иде на операцију у Минхен

08

04

Ево какво нас вријеме очекује данас

08

02

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

08

00

Дневни хороскоп за 9. октобар: Дјевица често размишља о једној особи, Јарцу се допада особа са посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner