Шта доноси Трампова линија: Тампон-зона дубља, постоје и могући проблеми

05.10.2025

08:01

Фото: Truth social

Предсједник САД-а Доналд Трамп осим што је најавио интензивирање имплементације споразума о миру у Гази на друштвеној мрежи Truth Social представио је и тзв. мапу повлачења израелске војске (ИДФ), а коју је одобрио Тел Авив.

Наравно, оно што се сада чека јесте и потврда Хамаса да се слаже с оваквим начином повлачења ИДФ-а, а оно што су израелски медији анализирали у овом плану јесу детаљи повлачења.

Доналд Трамп

Свијет

Огласио се Трамп: Нећу толерисати!

У том контексту, наводи се како ће ИДФ повући снаге из значајног дијела регије Нетзарим, али ће задржати Филаделфијски коридор.

"Гребен на сјеверу Појаса Газе, који би насеља Схар Негев ставио у домет противтенковске ватре, неће бити под контролом Хамаса, али с друге стране, периметар паралелан централним камповима биће релативно узак", наводи се.

Ипак, тампон-зона је дубља него што се раније спомињало.

Граница раздвајања
"Још није познато каква ће бити судбина Беит Лахиyе и густо насељених насеља на југу Газе. Осим тога, дио који дијели Кан Јоунис на два дијела биће помакнут према граници", појашњавају.

Као што је познато, Хамас је синоћ објавио своју спремност да одмах започне преговоре. Предсједник Трамп је одговорио на ову вијест рекавши да је палестинска организација "спремна за мир" и затражио да Израел престане бомбардовати Газу.

Кабинет премијера је убрзо након тога објавио да се "Израел припрема за прву фазу плана за тренутно ослобађање свих талаца" и зауставио операцију заузимања града Газе.

