Бабиш "преузима" Чешку и најављује: Желимо спасити Европу

Странка АНО, чији је лидер милијардер Андреј Бабиш, а којег медији зову чешким Трампом, убједљиво је побиједила на парламентарним изборима у Чешкој.
Бабиш је окупљеним присталицама рекао да ће покушати саставити једностраначку владу, али је додао да ће разговарати и с двјема мањим странкама, укључујући крајње десни СПД, јер његова странка тренутно нема апсолутну већину.
Одбацио је тврдње да би његова побједа могла учинити Чешку непоузданим партнером Европске уније и НАТО-а.
- Желимо спасити Европу и јасно смо проевропски и пронатовски оријентисани- изјавио је Бабиш новинарима.
С готово свим пребројаним гласовима, АНО би требао замијенити актуелну десноцентричну владу премијера Петра Фиале, који је честитао Бабишу и признао пораз.
Током изборне кампање, АНО је обећао убрзани економски раст, веће плате и пензије, ниже порезе те олакшице студентима и младим породицама. Обећања која би захтијевала милијарде евра изазвала су пажњу бирача погођених високом инфлацијом и економским изазовима.
Ова побједа изазвала је и забринутост широм Европе, јер Бабиш најављује заокрет у спољној политици, укључујући прекид војне помоћи Украјини и отпор европским климатским и миграционим пактовима.
Бабиш води странку која себе представља као "глас обичних људи против бриселске бирократије".
Његова порука бирачима била је јасна - умјесто слања оружја у рат, средства треба усмјерити ка грађанима Чешке. Управо тај популистички тон донио му је широку подршку, нарочито међу онима који осјећају посљедице инфлације и раста цијена енергената.
Бабиш је већ био на челу владе од 2017. до 2021. године, када је поражен од проевропске коалиције премијера Петра Фиале, чврстог савезника Украјине.
Бабиш и мађарски премијер Виктор Орбан били су лани међу оснивачима савеза "Патриоти за Европу" у Европском парламенту, што је значајан одмак од либералне групе "Ренев" којој је Бабиш раније припадао.
Он се залаже за одбацивање политика ЕУ о миграцијама и климатским промјенама те наглашава заштиту националног суверенитета. Негирао је да дијели проруски став чланова савеза, али је критиковао чешку иницијативу за набавку граната за Украјину ван ЕУ тржишта.
Такође је одбио у потпуности подржати НАТО-ову обавезу повећања одбрамбених трошкова.
Бабиш је контроверзна фигура од уласка у чешку политику 2013. године. Прије Баршунасте револуције 1989. био је члан Комунистичке партије бивше Чехословачке. Медији га често успоређују с америчким предсједником Доналдом Трампом.
