Додик: Побједа Бабиша je глас који каже да судбину државе може кројити само њен народ

Извор:

АТВ

04.10.2025

19:29

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Побједа Андреја Бабиша у Чешкој није само изборна побједа - то је глас који јасно каже да судбину државе може кројити само њен народ, а не бриселски чиновници које нико никад није бирао, рекао је предсједник Милорад Додик.

- Тај пут Европе је пут који разумијемо и у Републици Српској. Као што Чешка брани своје право на одлуку, тако и ми бранимо своје - да сами бирамо, одлучујемо и живимо слободно - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

babis-ceska

Свијет

Велика побједа Бабиша, АНО жели једностраначку владу

Додик наводи да ни у Бриселу, ни у Сарајеву, ни код било којег Шмита нема те силе која може да надгласа народ.

- Ово је још једна потврда да долази вријеме народа и слободних одлука. И у Чешкој, и у Српској и широм Европе - написао је Додик.

Чешка популистичка странка АНО ће настојати да води једностраначку владу, рекао је њен лидер Андреј Бабиш у након што је партија побиједила на парламентарним изборима, али није успјела да освоји апсолутну већину.

