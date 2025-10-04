Logo

Орбан оптужио Кијев и Брисел за шпијунажу

04.10.2025

18:37

Коментари:

0
Орбан оптужио Кијев и Брисел за шпијунажу

Украјинске обавјештајне службе дјелују у Мађарској уз подршку Брисела да би утицале на мађарску политику и евентуално покренуле промјену власти, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Украјинске обавјештајне службе стално дјелују у Мађарској. Ми, односно наше контраобавјештајне службе, свјесни смо тога и бранимо се. У суштини, утицај на унутрашњу политику Мађарске долази не само из Брисела већ и из Кијева, јер они раде заједно", рекао је Орбан листу "Хетек".

Он је додао да је циљ Брисела да у Мађарској има проукрајинску владу, за шта је, према његовим ријечима, заинтересована и Украјина.

"Украјинци подржавају мађарску опозицију", рекао је Орбан.

Он је нагласио да ће, све док Мађарску води национално оријентисана влада, бити сузбијен сваки покушај кршења суверенитета земље и утицаја на став Будимпеште.

Почетком јула Орбан је рекао да је Кијев покренуо обавјештајне операције у Мађарској с циљем да утиче на парламентарне изборе 2026. године и доведе на власт проукрајинску владу која би одобрила приступање Кијева Европској унији.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

špijunaža

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласио се Трамп: Нећу толерисати!

Свијет

Огласио се Трамп: Нећу толерисати!

1 ч

0
Снажан земљотрес погодио Јапан

Свијет

Снажан земљотрес погодио Јапан

1 ч

0
Нови проблем у Њемачкој: Отказују депортације - азиланти се крију

Свијет

Нови проблем у Њемачкој: Отказују депортације - азиланти се крију

1 ч

0
Експлодирао туристички брод: Ватрогасци са обале покушали да обуздају пламен

Свијет

Експлодирао туристички брод: Ватрогасци са обале покушали да обуздају пламен

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

44

Број обољелих од туберкулозе расте: Важна правовремена дијагностика

19

39

Изградња зграде требињске Гимназије касни четири године: Гдје је запело?

19

29

Додик: Побједа Бабиша je глас који каже да судбину државе може кројити само њен народ

19

25

Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?

19

20

Игор Додик: Опозиција и бошњачки политичари предали се Шмиту, Српска то неће урадити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner