Орбан оптужио Кијев и Брисел за шпијунажу

04.10.2025
18:37
Коментари:0
Украјинске обавјештајне службе дјелују у Мађарској уз подршку Брисела да би утицале на мађарску политику и евентуално покренуле промјену власти, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Украјинске обавјештајне службе стално дјелују у Мађарској. Ми, односно наше контраобавјештајне службе, свјесни смо тога и бранимо се. У суштини, утицај на унутрашњу политику Мађарске долази не само из Брисела већ и из Кијева, јер они раде заједно", рекао је Орбан листу "Хетек".
Он је додао да је циљ Брисела да у Мађарској има проукрајинску владу, за шта је, према његовим ријечима, заинтересована и Украјина.
"Украјинци подржавају мађарску опозицију", рекао је Орбан.
Он је нагласио да ће, све док Мађарску води национално оријентисана влада, бити сузбијен сваки покушај кршења суверенитета земље и утицаја на став Будимпеште.
Почетком јула Орбан је рекао да је Кијев покренуо обавјештајне операције у Мађарској с циљем да утиче на парламентарне изборе 2026. године и доведе на власт проукрајинску владу која би одобрила приступање Кијева Европској унији.
Најновије
Најчитаније
19
44
19
39
19
29
19
25
19
20
Тренутно на програму