Logo

Експлодирао туристички брод: Ватрогасци са обале покушали да обуздају пламен

04.10.2025

17:36

Коментари:

0
Експлодирао туристички брод: Ватрогасци са обале покушали да обуздају пламен

Осам особа је повријеђено у експлозији на "туристичком броду" у љетовалишту Фуенгирола на Коста дел Солу у Шпанији, пренио је Мирор.

Троје повријеђених задобило је теже повреде и пребачено је у болницу. Инцидент се догодио док је моторни чамац, који се локално описује као туристички брод, напуштао марину у Фуенгироли.

Снимци са мјеста догађаја приказују ватрогасце у марини како цревима гасе пламен са обале, док је локално становништво на скутерима и мањим бродовима притекло у помоћ путницима и покушавши да угасе ватру.

Узбуна је дигнута око 12.20 часова, након што је неколико сведока позвало хитне службе видевши црни стуб дима који се дизао у ваздух и био јасно видљив са оближњих плажа. Узрок експлозије за сада није познат, пише Мирор.

Подијели:

Тагови:

Brod

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Албански лобисти зауставили именовање Брновића за амбасадора?

Свијет

Албански лобисти зауставили именовање Брновића за амбасадора?

2 ч

0
Војска добила наређење: Почела прва фаза Трамповог мировног плана

Свијет

Војска добила наређење: Почела прва фаза Трамповог мировног плана

2 ч

0
Ухапшен Хрват осумњичен да је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

Свијет

Ухапшен Хрват осумњичен да је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

2 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Ове три државе Мађарска не би жељела за сусједе

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

44

Број обољелих од туберкулозе расте: Важна правовремена дијагностика

19

39

Изградња зграде требињске Гимназије касни четири године: Гдје је запело?

19

29

Додик: Побједа Бабиша je глас који каже да судбину државе може кројити само њен народ

19

25

Температура пала, потражња за огревом порасла: Шта је најисплативије?

19

20

Игор Додик: Опозиција и бошњачки политичари предали се Шмиту, Српска то неће урадити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner