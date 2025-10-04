Експлодирао туристички брод: Ватрогасци са обале покушали да обуздају пламен

04.10.2025
17:36
Коментари:0
Осам особа је повријеђено у експлозији на "туристичком броду" у љетовалишту Фуенгирола на Коста дел Солу у Шпанији, пренио је Мирор.
Троје повријеђених задобило је теже повреде и пребачено је у болницу. Инцидент се догодио док је моторни чамац, који се локално описује као туристички брод, напуштао марину у Фуенгироли.
🔥🛥️ Nuevas imágenes del incendio de un barco en el Puerto Deportivo de Fuengirola. El suceso se produjo tras una explosión en la nave por motivos que aún se desconocen, que se ha saldado con ocho heridos.— 101TV Málaga (@101tvMalaga) October 4, 2025
📲 Más información en https://t.co/XrOoC7il3m#Incendio #Fuengirola… pic.twitter.com/bGWZkzsyPH
Снимци са мјеста догађаја приказују ватрогасце у марини како цревима гасе пламен са обале, док је локално становништво на скутерима и мањим бродовима притекло у помоћ путницима и покушавши да угасе ватру.
Узбуна је дигнута око 12.20 часова, након што је неколико сведока позвало хитне службе видевши црни стуб дима који се дизао у ваздух и био јасно видљив са оближњих плажа. Узрок експлозије за сада није познат, пише Мирор.
