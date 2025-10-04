Logo

Орбан: Ове три државе Мађарска не би жељела за сусједе

Извор:

Агенције

04.10.2025

16:37

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да су Њемачка, Турска и Русија три државе које његова земља не би жељела за сусједе.

"Постоје три земље које дефинитивно не бисмо жељели за сусједе: Нијемце, Турке и Русе. Добро је што смо одвојени од великих царстава одређеним географским јединицама", рекао је Орбан и објави на "Иксу".

Он је додао да је "добро што између Мађарске и Русије постоји територија која се сада зове Украјина".

"У стратешком интересу Мађарске је да Украјина постоји", рекао је Орбан.

Тренутно на програму

