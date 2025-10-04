Орбан: Ове три државе Мађарска не би жељела за сусједе

Извор:
Агенције
04.10.2025
16:37
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да су Њемачка, Турска и Русија три државе које његова земља не би жељела за сусједе.
"Постоје три земље које дефинитивно не бисмо жељели за сусједе: Нијемце, Турке и Русе. Добро је што смо одвојени од великих царстава одређеним географским јединицама", рекао је Орбан и објави на "Иксу".
Он је додао да је "добро што између Мађарске и Русије постоји територија која се сада зове Украјина".
"У стратешком интересу Мађарске је да Украјина постоји", рекао је Орбан.
Најновије
Најчитаније
19
44
19
39
19
29
19
25
19
20
Тренутно на програму