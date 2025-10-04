Извор:
04.10.2025
Украјински војници су се пресвукли у женску одјећу и побјегли са својух положаја у Сумској области, преносе РИА Новости, позивајући се на изворе из руских безбједносних снага.
"Видјели смо брадате мушкарце у сукњама како бјеже са својих положаја. То је њихова камуфлажа: претварају се да су жене, крију се иза сукње, само да би избјегли борбу", рекао је извор агенције.
Снаге безбједности су додале да је 158. механизована бригада Оружаних снага Украјине оклопним борбеним возилима, извела четири контранапада у области Андрејевке, која су руске снаге одбиле.
Прошле недјеље, Министарство одбране је извијестило да је група трупа "Сјевер" ослободила Јунаковку у Сумској области.
Ово село је било кључно упориште јединица украјинских снага које су нападале Курску област прошлог љета. Губитаком Јунаковке, украјинској војсци пријети губитак контроле у цијелом дијелу фронта, а село би могло постати мјесто за офанзиву на Суми.
Удаљеност од Јунаковке до града је 20 километара, а значајан дио ове руте може се прећи кроз шумовита подручја без страха од дронова.
