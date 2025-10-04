Циркуски слон Самба пуштен на слободу: Ово ће бити његов дом

Извор:
Самба, посљедњи француски циркуски слон, пронашао је стални дом у Сафари парку "Рихтер", у централном дијелу Мађарске, објавила је управа парка.
Након неколико мјесеци припрема, афрички слон стар 38 година стигао је у парк прије неколико дана, преноси агенција МТИ.
Самба је дугачак приближно шест метара и тежак три тоне, због чега је било неопходно осигурати посебан транспорт и стални медицински надзор, наводи се у саопштењу.
У објави се додаје да парк површине 32 хектара, који је дом за око 400 животиња, од којих је већина спасена из циркуса, већ има три слона. Међу њима су слонице Брижит и Нели, које су, такође, стигле из француских циркуса.
Власник овог сафари парка Јожеф Рихтер рекао је да је један од главних циљева отварања овог центра да се животиње пензионисане из циркуског рада смјесте у природно окружење.
Он је додао да је Самба прошао ветеринарски преглед и општу здравствену процјену.
Овог викенда, на Свјетски дан животиња, "Рихтер" организује добротворну трку за подршку афричким слоновима који још живе у дивљини, преноси Срна.
