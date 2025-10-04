Logo

Студенткиња изгорјела жива у запаљеној Тесли, родитељи туже Илона Маска

04.10.2025

12:55

Студенткиња изгорјела жива у запаљеној Тесли, родитељи туже Илона Маска
Фото: Друштвене мреже/скриншот

Родитељи студенткиње која је трагично преминула у Теслином возилу поднели су тужбу против компаније, наводећи да је до несреће дошло због, како кажу, већ познате грешке у дизајну Cybertruck-a. Тврде да њихова ћерка није могла да изађе из возила које се запалило након судара, пише Unilad.

У новембру прошле године, 19-годишња Krista Tsukahara, 20-годишњи Џек Нелсон и 19-годишњи возач Сорен Диксон погинули су у саобраћајној несрећи при великој брзини. Медији су извијестили да је Cybertruck, у власништву породице Диxон, ударио у дрво у Пиедмонту, у Калифорнији.

Ilon Mask

Економија

Илон Маск добио понуду какву свијет још није видио: 1.000 милијарди долара!

"Претрпјела је незамисливу бол"

Готово годину дана након несреће, Карл и Ноел Tsukahara, родитељи преминуле студенткиње, поднијели су измијењену тужбу за противправну смрт. У документу на 36 страница, предатом Вишем суду округа Аламеда, наводи се да је Теслин дизајн врата онемогућио Кристи излазак из возила, иако у самом судару није задобила повреде опасне по живот.

Према тужби, студенткиња је у несрећи задобила лакше повреде, али када се батерија Cybertruck-a запалила, преминула је од опекотина и удисања дима. Проблем је, како пише San Francisco Chronicle, у томе што се врата Cybertruck-a напајају помоћу 12-волтне батерије која може да откаже ако возило остане без напајања усљед судара.

Због те грешке и скривеног механизма за ручно отварање, троје путника остало је заробљено. У тужби се наводи да је њихова ћерка претрпјела "незамислив бол и емоционални стрес" док је била заробљена на задњем сједишту усред пожара.

ИЛУ-ТЕСЛА-29082025

Свијет

Отац и двоје дјеце изгорјели у Тесли: Спасавање отежао дизајн врата

"Тесла не ради ништа, а зна шта се дешава"

У тужби се наводи да аутомобил није имао функционалан и доступан механизам за хитно отварање врата.

"Није постојао функционалан, доступан ручни механизам за заобилажење или отпуштање у нужди којим би могла да побјегне. Њена смрт могла је да буде спријечена", наводи се у тужби.

Оптужбе иду и корак даље, сугеришући да је Тесла свјесна опасног пропуста у дизајну својих возила.

"Тесла зна да се то догодило и да ће се и даље догађати, а не предузима ништа осим што продаје аутомобил са системом који заробљава људе и не пружа им начин да се извуку", поручила је породица погинуле студенткиње, преноси Телеграф.

