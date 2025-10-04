Снимак паса који леже и расправљају се насмијао свијет: Власник открио чија је посљедња

04.10.2025
12:46
Коментари:0
Наши пси обично су разиграни, весели и радознали и нема прилике у којој се неће растрчати, скакати или њушкати.
Али има ситуација у којима наши љубимци показују ко су и шта су, али на начин који приличи неким другим животињама, па чак и људима.
Два пса на трему једне куће разговарала су на свој псећи начин, а видео снимак у коме су главни актери забавио је више од 125.000 људи који прате Инстаграм налог wинние_андханк.
Кад бисте жмурећи слушали звук са овог видеа, помислили бисте да пси стоје један спрам другог и лају, али је истина потпуно другачија: пси опуштено леже и лају један другоме у лице, односно "бистре" неке своје теме, преноси Телеграф.
Не изненађује што је у овом видеозапису један од паса женка по имену Вини. Власник ових паса написао је само једну реченицу која је некако и очекивана:
"Вини је имала посљедњу ријеч".
Типично, зар не?
Породица
4 д0
Хроника
1 седм0
Занимљивости
1 седм0
Занимљивости
1 седм0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
21 ч0
Занимљивости
21 ч0
Занимљивости
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму