Снимак паса који леже и расправљају се насмијао свијет: Власник открио чија је посљедња

04.10.2025

12:46

Снимак паса који леже и расправљају се насмијао свијет: Власник открио чија је посљедња
Фото: Unsplash

Наши пси обично су разиграни, весели и радознали и нема прилике у којој се неће растрчати, скакати или њушкати.

Али има ситуација у којима наши љубимци показују ко су и шта су, али на начин који приличи неким другим животињама, па чак и људима.

Два пса на трему једне куће разговарала су на свој псећи начин, а видео снимак у коме су главни актери забавио је више од 125.000 људи који прате Инстаграм налог wинние_андханк.

Кад бисте жмурећи слушали звук са овог видеа, помислили бисте да пси стоје један спрам другог и лају, али је истина потпуно другачија: пси опуштено леже и лају један другоме у лице, односно "бистре" неке своје теме, преноси Телеграф.

Не изненађује што је у овом видеозапису један од паса женка по имену Вини. Власник ових паса написао је само једну реченицу која је некако и очекивана:

"Вини је имала посљедњу ријеч".

Типично, зар не?

Пси

