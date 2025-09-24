Осумњичени за тероризам остаје иза решетака, наложено психијатријско вјештачење

Аутор:Огњен Матавуљ
24.09.2025
10:57
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци за два мјесеца продужио је притвор Елвиру Чустовићу (48) из Чикага, осумњиченом за пријетње тероризмом у Републици Српској.
Из суда је саопштено да је притвор продужен због опасности од бјекства осумњиченог. Чустовићу се на терет ставља да је починио кривично дјело тероризам из члана 299. став 2. (ко пријети извршењем).
Као што је АТВ најављивао Републичко јавно тужилаштво Републике Српске, које води истрагу, уз приједлог за продужење притвора издало је и наредбу за психијатријско вјештачење осумњиченог Чустовића. Наиме, сумња се да осумњиченим има озбиљне психичке проблеме и вјештачењем би требало да се утврди степен обољења ради даљег лијечења или евентуалног смјештаја у одговарајућу здравствену установу.
Друштво
Исламиста узнемиравао Србе у Бихаћу због пјесме "Весели се српски роде"
”Наредбом тужилаштва вјештачење је повјерено Психијатријској клиници Бањалука”, каже извор АТВ-а.
Чустовић, који је поријеклом из Гацка, прије мјесец дана је ухапшен на основу потраге ПУ Требиње на аеродрому у Сарајеву. Годинама је живио у Чикагу, да би почетком августа напустио Сједињене Америчке Државе и 7. августа се предао Амбасади БиХ у Канади, одакле је депортован у БиХ. У Канади је покушао да изврши самоубиство и одређено вријеме је провео на психијатријској клиници.
Републичко јавно тужилаштво против Чустовића води истрагу због сумње да је 21. децембра 2024. године из Чикага позвао ПС Гацко и упутио низ пријетњи командиру, криминалистичком инспектору и осталим полицијским службеницима. У приједлогу за притвор тужилаштво наводи да је приликом позива говорио: ”Ј... вам мајку свима... Прво ћу убити њих, а потом и читаву полицијску станицу. Долазим 13. јануара и дићи ћу вас све у ваздух. Сви смо ми Гачани у Чикагу, спремамо се, држите се добро. Сазнаћу ја и ко си ти дежурни, доћи ћу ти кући и поклаћу ти дјецу и фамилију”.
Хроника
”Долазим у БиХ и дићи ћу вас све у ваздух”: Ево како је пријетио Елвир из Чикага
Током позива је говорио да ће убити предсједника Републике Српске Милорада Додика, наводећи да је био у ”Зукиној јединици” и да је ликвидирао много четника и усташа. Осумњичен је и да је два дана касније позвао ПУ Требиње и опет је пријетио полицајцима и грађанима да ће их све побити, да ће започети рат у БиХ, наводећи да ће у БиХ доћи 13. фебруара.
Када је сазнао да је против њега покренута истрага 16. јануара позвао и Републичко јавно тужилаштво пријетећи службеницима и поступајућем тужиоцу. На више адреса је слао мејл, а у позивима је говорио да ће ”донијети канту бензина и запалити зграду (тужилаштва)” због тога што су га ”оптужили за тероризам”.
Исти дан је, како се сумња, позвао Кабинет предсједника Владе Републике Српске представио се као Елвир Чустовић говорећи да ће убити Додика и његову дјецу. Затим је позивао ПС Гацко, ПУ Требиње и кабинет Министарства правде Републике Српске више пута пријетећи да ће убити предсједника Републике Српске. Позвао је и Градску управу Града Бањалука и кабинет градоначелника, такође пријетећи убиством предсједника и његове дјеце, наводећи да ”треба запалити” градоначелника Бањалуке. Осумњичен је и да је 12. фебура позвао ПС Ново Горажде и пријетио да ће напасти Ново Горажде, убити полицијске службенике и друго.
Хроника
Елвир из Чикага пријетио да ће ”побити све” у Републици Српској
Најновије
Најчитаније
12
14
12
13
11
59
11
57
11
52
Тренутно на програму