Oпрали аутомобил, обили апарате и однијели паре

24.09.2025
08:51
Коментари:0
На Илиџи је забиљежен несвакидашњи случај крађе, када су непознате особе прво опрале аутомобил на самоуслужној аутопраоници, а затим обиле апарате у којима се налази новац.
Како су потврдили власници фирме АЦ МИНТ Илиџа, смјештене у улици Блажујски Друм 82, ове особе су протекла два дана два пута долазили на њихову аутопраоницу, пише Црна Хроника.
''Јуче у 11.35 покушали су да обију апарат, али нису успјели. Међутим, јутрос у 6.40 вратили су се поново и обили два апарата. На снимку се јасно види возило, таблице и лица особа које су починиле ово дјело'', казао је власник аутопраонице.
О свему је обавијештена полиција, а грађани се позивају да, уколико препознају починиоце са снимка, информације доставе надлежним органима.
Власници апелују на надлежне да што прије пронађу и процесуирају починиоце, јер овакви случајеви изазивају несигурност и наносе велику штету малим предузетницима.
Сцена
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Здравље
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
13
11
59
11
57
11
52
Тренутно на програму