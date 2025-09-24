Logo

Oпрали аутомобил, обили апарате и однијели паре

24.09.2025

08:51

Oпрали аутомобил, обили апарате и однијели паре
Фото: Youtube/CRNA Hronika/screenshot

На Илиџи је забиљежен несвакидашњи случај крађе, када су непознате особе прво опрале аутомобил на самоуслужној аутопраоници, а затим обиле апарате у којима се налази новац.

Како су потврдили власници фирме АЦ МИНТ Илиџа, смјештене у улици Блажујски Друм 82, ове особе су протекла два дана два пута долазили на њихову аутопраоницу, пише Црна Хроника.

''Јуче у 11.35 покушали су да обију апарат, али нису успјели. Међутим, јутрос у 6.40 вратили су се поново и обили два апарата. На снимку се јасно види возило, таблице и лица особа које су починиле ово дјело'', казао је власник аутопраонице.

О свему је обавијештена полиција, а грађани се позивају да, уколико препознају починиоце са снимка, информације доставе надлежним органима.

Власници апелују на надлежне да што прије пронађу и процесуирају починиоце, јер овакви случајеви изазивају несигурност и наносе велику штету малим предузетницима.

