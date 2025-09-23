Logo

Први снимак са мјеста гдје је наводно убијен Зоран Гргић

23.09.2025

21:34

Хрватска полиција саопштила је да је данас око 18 часова на подручју општине Гарчин дошло до пуцњаве у којој је једна особа убијена.

Портал "035" незванично сазнаје да је убијен Зоран Гргић, саборски посланик из редова ХДЗ-а с почетка 2000-их. Био је и члан Савјета за грађански надзор безбједносно-обавјештајних служби Хрватског сабора, а обављао је и низ локалних политичких функција.

Према информацијама портала СБонлине, осумњичени је младић стар око 30 година. Наводно је у Гргића испалио више хитаца. Догађају је, како се наводи, претходило цјелодневно дружење код његовог оца.

Портал Плус преноси да је осумњичени већ познат полицији. Мјештани кажу да су се он и Гргић током дана дружили на излетишту Љескове воде, а затим га је сачекао и убио на путу. Након злочина је побјегао, а за њим трага интервентна полиција. Саобраћај према Љесковим водама и Врховини је блокиран.

Зоран Гргић

Убиство

Хрватска

HDZ

