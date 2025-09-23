Logo

Тежак удес код школе у бх. граду: Грађани и полиција ловили возача

Извор:

Кликс

23.09.2025

19:30

Коментари:

0
Тежак удес код школе у бх. граду: Грађани и полиција ловили возача

Тежак удес догодио се у непосредној близини Основне школе Хусеин ефендија Ђозо у Горажду.

Према причама свједока до удеса је дошло због неприлагођене брзине једног од возила, чијег возача су полицајци савладали уз помоћ грађана, те привели у ПС Горажде.

Полицијска камера

Друштво

Чему ће служити: Полиција добија камере на униформи

"Возило се кретало од раскрснице брзо, ударио је у ауто, одбио се па ударио у друго на паркингу, видите да је завршио на тротоару. Још је хтио да побјегне једва су га савладали. Три хитне су прошле, не знам да ли је неко повријеђен, знам да је била и трудница. Надам се да је добро. Није у реду да се дешава ово поред школе, родитељи су дошли по своју дјецу. Одакле право некоме да овако вози, видите шта се десило", каже један од суграђана за "Кликс".

На мјесту је велики број грађана и забринутих родитеља, јер се несрећа догодила поред саме школе, на пјешачком прелазу који највише користе ученици.

дјоковиц сабаленка

Тенис

Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

"Ово није нормално, овакви не могу имати возачку, угрожавају нашу дјецу. Замислите колико је овдје дјеце, полиција и власти морају хитно реаговати и учинити нешто да се ово не дешава", огорчен је један од родитеља.

Из Управе полиције МУП-а БПК Горажде за сада је званично потврђено је у току увиђај, те да је једна особа повријеђена, но није искључено да их има још.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Полиција

Goražde

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Метеролози открили кад нам стиже први снијег

Друштво

Метеролози открили кад нам стиже први снијег

1 ч

0
Кошарац: Политика Српске је јасна - нема санкција Русији

БиХ

Кошарац: Политика Српске је јасна - нема санкција Русији

1 ч

0
Ево како да правилно хидрирате кожу током јесени

Савјети

Ево како да правилно хидрирате кожу током јесени

1 ч

0
Овим навикама несвјесно уништавате своју веш машину

Савјети

Овим навикама несвјесно уништавате своју веш машину

1 ч

0

Више из рубрике

Ово је мајка ухапшена због смрти бебе

Хроника

Ово је мајка ухапшена због смрти бебе

3 ч

0
Млади мотоциклиста преминуо на УКЦ-у након два дана борбе

Хроника

Млади мотоциклиста преминуо на УКЦ-у након два дана борбе

3 ч

0
Драма у БиХ: Покушали украсти краве усред ноћи, сијевали ножеви

Хроника

Драма у БиХ: Покушали украсти краве усред ноћи, сијевали ножеви

3 ч

0
Илустрација

Хроника

У службеном возилу развозио дрогу: Осуђен на годину дана и два мјесеца

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

34

Снажан земљотрес погодио Перу

20

31

Уз помоћ ових трикова мирис парфема ће дуже трајати

20

31

Стевандић за АТВ: Пред Српском је велики избор

20

24

Два хороскопска знака која немају среће у љубави

20

15

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner