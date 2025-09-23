Тежак удес код школе у бх. граду: Грађани и полиција ловили возача

Извор:
Тежак удес догодио се у непосредној близини Основне школе Хусеин ефендија Ђозо у Горажду.
Према причама свједока до удеса је дошло због неприлагођене брзине једног од возила, чијег возача су полицајци савладали уз помоћ грађана, те привели у ПС Горажде.
"Возило се кретало од раскрснице брзо, ударио је у ауто, одбио се па ударио у друго на паркингу, видите да је завршио на тротоару. Још је хтио да побјегне једва су га савладали. Три хитне су прошле, не знам да ли је неко повријеђен, знам да је била и трудница. Надам се да је добро. Није у реду да се дешава ово поред школе, родитељи су дошли по своју дјецу. Одакле право некоме да овако вози, видите шта се десило", каже један од суграђана за "Кликс".
На мјесту је велики број грађана и забринутих родитеља, јер се несрећа догодила поред саме школе, на пјешачком прелазу који највише користе ученици.
"Ово није нормално, овакви не могу имати возачку, угрожавају нашу дјецу. Замислите колико је овдје дјеце, полиција и власти морају хитно реаговати и учинити нешто да се ово не дешава", огорчен је један од родитеља.
Из Управе полиције МУП-а БПК Горажде за сада је званично потврђено је у току увиђај, те да је једна особа повријеђена, но није искључено да их има још.
