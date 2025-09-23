Logo

Ево како да правилно хидрирате кожу током јесени

23.09.2025

18:56

Ево како да правилно хидрирате кожу током јесени
Фото: pexels

Са доласком јесени долазе и хладнији дани, дужи вечери и промјенљиве временске прилике које наша кожа одмах осјећа.

Након топлих љетњих мјесеци, када је била изложена сунцу, соли у мору и високим температурама, епидермис често постаје осјетљивији и склони исушивању. Промјена температуре, ветар и нижа влажност ваздуха могу довести до затегнутости, црвенила и губитка природног сјаја, због чега је важно прилагодити рутину његе коже прије него што сезона заиста стигне.

Ово је право вријеме да прегледате производе које користите и унесете мале промјене у свакодневне навике како би кожа остала хидрирана, заштићена и блистава током цијеле јесени. Од јачих хидратантних крема до хранљивих балзама за усне и серума који обнављају кожну баријеру – сваки детаљ у њези сада има значај. Уз праве производе и мало пажње, кожа може остати мека и сјајна, чак и када дани постану хладнији и влажнији.

Хидратација је кључ

Љето може оставити траг на кожи – сунце, море и високе температуре често исушују епидермис.

Како долазе хладнији дани, лагане хидратантне креме које сте користили током љета замијените богатијим формулама. Интензивне креме помажу кожи да остане глатка и мекана, спречавају осјећај сувоће и “пепелнатог” тена.

Хидратантни фаворити укључују креме богате церамидима и хијалуронском киселином, али и масна или мјешовита кожа може имати користи од додатне заштите.

Његујте и тијело

Како температуре падају, дани у хаљинама и кратким рукавима постају ријеђи.

Лагани лосиони идеални су за јесен – хране кожу без додатног сјаја који би се изгубио испод слојева одјеће. Кључ су формуле које се брзо упијају и пружају дуготрајну хидратацију.

Заштита од сунца

Иако сунчаних дана има мање, СПФ је и даље неопходан.

Лагани флуиди и текстуре које се стапају с кожом пружају заштиту без осјећаја тежине и могу се користити свакодневно.

Његујте усне

Хладноћа и вјетар брзо исушују усне. Док током љета преферирамо сјајне и богате формуле, јесен захтјева хранљиве маске и балзаме који обнављају и штите.

Ноћне маске за усне или балзами за дневну његу помажу да усне остану мекане и здраве, а практични производи су увијек при руци у торби.

Серуми и обнова баријере коже

Хидратација је темељ сваке рутине, а с промјеном сезоне постаје још важнија.

Серуми за обнављање баријере коже штите од исушивања, смирују иритације и помажу кожи да се опорави од љетњих оштећења. Чак и приступачне формуле могу направити велику разлику, посебно ако се користе редовно.

Здрав сјај током цијеле године

Сјећање на љетњи тен брзо блиједи, али здрав сјај можете задржати и у јесен.

Примјери и лагани илуминатори могу кожи дати додатни сјај и блиставост, чак и када не носите шминку, стварајући осећај свјежине и виталности, преноси Дива.хр.

