Захарова: Антируске изјаве молдавских званичника ван граница здравог разума

Извор:
РТ Балкан
23.09.2025
18:47
Коментари:0
Антируске изјаве молдавских власти су ван здравог разума, а страх од изборног пораза приморава Кишињев да потпуно "скине маску" и открије свој прави презриви став према принципима слободе и демократије, поручила је портпарол Министарства споњних послова Руске Федерације Марија Захарова.
"Антируске изјаве молдавских званичника често прелазе границе не само основне етике, већ и здравог разума", наводи се у коментару Захарове, објављеном на сајту Министарства спољних послова Русије.
На питање да прокоментарише изјаву молдавске председнице Маје Санду од 22. септембра, када је поново оптужила Русију да покушава да утиче на резултате парламентарних избора заказаних за 28. септембар, Захарова је одговорила да је разлог за ову "русофобску салву" очигледан.
Породица
Родитељи све чешће дјечацима дају ово име из 13. вијека
"Молдавски владајући кругови и њихови европски спонзори очајнички желе да задрже свој монопол на власти, али су изузетно несигурни у исход парламентарних избора 28. септембра", тврди руска званичница.
Додаје и да ово није изненађујуће, јер је за протеклих пет година прозападно руководство довело економију и социјалну сферу земље у жалосно стање, па су Молдавци незадовољни.
У одсуству промишљене социоекономске политике, како каже, власти се ослањају на "затезање шрафова", спроводећи репресију против опозиције и независних, а прије свега, рускојезичних медија.
"То оправдавају потребом борбе против непостојеће 'пријетње из Кремља'", примјећује.
Она се осврнула и на наводе медија да су молдавске власти спремне да ангажују представнике Централне изборне комисије Украјине да "прате изборни процес и бројање гласова", како би осигурале резултате које желе.
Занимљивости
Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда
"Кишињевски режим наставља своју дискриминаторну политику против учешћа молдавских грађана на гласању. Власти су најавиле 'поправке' седам мостова који воде од Придњестровља до десне обале Дњестра, гдје се налазе бирачка места. Стручњаци сматрају да је циљ да се што више поремети гласање 'непоузданих' Придњестровљана", истиче руска званичница.
Додаје и да страх од изборног пораза приморава Кишињев да потпуно "скине маску" и открије свој "прави презриви став према принципима слободе и демократије".
Економија
Познати ланац пекара пред банкротом
"То је прави разлог русофобних напада молдавских званичника. Видимо да, за разлику од власти, молдавски народ не увиђа пријетњу од Русије, која је увијек била и остаће поуздан пријатељ Молдавије", закључила је Захарова.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму