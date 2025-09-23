Доналд Трамп запријетио у УН: Збрисаћемо вас са лица Земље

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп оптужио је данас Уједињене нације да финансирају "неконтролисане миграције" и стварају проблеме западним земљама.
"УН не само да не рјешавају проблеме које би требало, већ пречесто заправо стварају нове проблеме које треба да ријешимо. Најбољи примјер је политичко питање број један нашег времена, криза неконтролисаних миграција", казао је Трамп у обраћању на Генералној скупштини Уједињених нација у Њујорку, преноси "ЦНН".
"Ваше земље се уништавају. Уједињене нације финансирају напад на западне земље и њихове границе", рекао је Трамп.
Он је казао да је помоћ УН мигрантима омогућила људима да илегално уђу у Сједињене Америчке Државе, које сада власти САД "морају да избаце".
"УН су, такође, обезбиједиле храну, смјештај, превоз и дебитне картице илегалним странцима", истакао је Трамп.
Додао је да УН треба да штите земље од "инвазија", а не да их стварају и не да их финансирају.
"У Сједињеним Државама одбацујемо идеју да се масовном броју људи из страних земаља може дозволити да путује преко пола свијета, гази наше границе, крши наш суверенитет, изазива криминал и исцрпљује нашу мрежу социјалне помоћи", рекао је Трамп.
Он је критиковао и имиграционе политике других земаља.
"Вријеме је да се оконча неуспјели експеримент отворених граница. Морате то да окончате сада. Ја сам заиста добар у овим стварима. Ваше земље иду дођавола", казао је Трамп.
Говорећи о акцијама америчке администрације против картела у водама око Латинске Америке, Трамп је рекао да су САД "недавно почеле да користе врховну моћ војске да би уништиле венецуеланске терористе и мреже трговине људима које предводи" предсједник Венецуеле Николас Мадуро.
Трамп је упозорио, како је рекао, "сваког терористичког насилника који шверцује отровне дроге у Сједињене Америчке Државе".
"Молим вас, будите упозорени да ћемо вас збрисати са лица земље", рекао је Трамп.
Према одлуци Трампове администрације, америчка војска је распоредила више од 4.000 маринаца и морнара у воде око Латинске Америке и Кариба као дио појачаних напора у борби против нарко-картела.
Трамп је најавио и да ће његова администрација предводити "међународне напоре за спровођење Конвенције о биолошком оружју", путем система верификације вјештачком интелигенцијом. Трамп је рекао да ће се на конвенцији која забрањује развој, производњу и набавку биолошког оружја, састати са "водећим свјетским лидерима" и да ће бити пионир у "систему верификације вјештачке интелигенције којем сви могу вјеровати".
"Док данас настојимо да смањимо пријетњу коју представља опасно оружје, такође позивам сваку нацију да нам се придружи у окончању развоја биолошког оружја једном за свагда", рекао је Трамп.
Трамп је додао и да се залаже за "прекид развоја нуклеарног оружја".
"Мислим на оружје које је толико моћно да га једноставно никада не можемо употријебити. Ако га икада употријебимо, свијет би буквално могао да пропадне. Не би било Уједињених нација о којима бисмо могли да причамо. Не би било ничега", закључио је Трамп.
