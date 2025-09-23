Америка на ивици, пријети ''шатдаун''

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп отказао је данас састанак са водећим демократама о финансирању федералне владе, што повећава ризик од обуставе рада владе (шатдаун).
"Након што сам прегледао детаље неозбиљних и смијешних захтјева које износе мањински радикално-љевичарске демократе у замјену за њихове гласове како би наша просперитетна земља остала отворена, закључио сам да ниједан састанак са њиховим конгресним лидерима не може бити продуктиван", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Трут Сошал.
Трамп је навео да демократе траже више од билион долара нових издвајања, укључујући финансирање бесплатне здравствене заштите за илегалне имигранте, трансродне операције за малољетнике, као и друге политике које он назива "радикалним лијевим".
Такође их је оптужио да покушавају да поново отворе границе за криминалце и да допуштају мушкарцима да се такмиче у женским спортовима.
"Ови радикално-љевичарски ставови и политике су ми омогућили да побиједим на предсједничким изборима, укључујући свих седам кључних држава. Постоје посљедице губитка на изборима, али, на основу њиховог писма мени, демократе то још нису схватиле", навео је Трамп.
Он је оптужио демократе у Конгресу да су "како изгледа, потпуно изгубиле компас" и да "не знају шта значи" ставити Америку на прво мјесто.
"Мало људи је гласало за оно што они представљају, што би довело до уништења Америке. Умјесто тога, људи су гласали за здрав разум, а то је оно за шта се републиканци и ваш предсједник, Доналд Џ. Трамп залажу", поручио је он.
Додао је да се радује сусрету са њима "ако озбиљно схвате будућност нације".
"Морамо да одржимо Владу отвореном и доносимо законе као праве патриоте, уместо да држимо америчке грађане као таоце, знајући да желе да наша сада просперитетна земља буде затворена", истакао је Трамп.
Додао је да ће се састати са демократским лидерима само ако пристану на неке од његових услова.
"Морају да раде свој посао! У супротном, то ће бити само још једно дуго и брутално мучење кроз њихов радикализовани живи пијесак", истакао је Трамп и поручио лидерима Демократске странке да је "лопта на њиховом терену" и да ће пристати на сусрет када "постану реални у вези са стварима".
Лидер демократа у америчком Сенату Чак Шумер и његов демократски колега у Представничком дому Конгреса Хаким Џефриз затражили су 20. септембра састанак са предсједником Доналдом Трампом како би се избјегла финансијска блокада владе када 30. септембра истекне финансирање активности федералне администрације.
У писму упућеном Трампу, Шумер и Џефриз су навели да су републикански лидери у Конгресу у више наврата и јавно одбили да се ангажују у двостраначким преговорима око финансирања владе, а по налогу предсједника.
Тренутно на програму