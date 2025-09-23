Logo

Љекар упозорава на ране симптоме карцинома код младих

Карцином код дјеце је у порасту, и кад је ријеч о овој појави најпре је потребно да се обрати пажња на генетику.

"У посљедње вријеме имамо пуно иновација на тему лијечења карцинома код дјеце. Проценат успјешности лијечења је и до 80 одсто. Зато нисмо више забринути када откријемо рак код дјетета", истиче професор др Ахмет Демир за ТВ Прва.

Говорећи о знацима на који родитељи треба да обрате пажњу код дјеце, најприје зависи од врсте канцера, доктор посебно истиче проблем с леукемојом и симптоме умора, незаинтересованости, модрица по тијелу.

"Врсту канцера који можемо да препознамо је преко фотографије дјетета. Наиме, када је црвени одсај је добар знак, за разлику од бијелог који је сигуран знак да нешто није у реду. Такође, појава модрице око очију, продужена температура, модрице на грудима су симптоми које родитељи никако не треба да занемаре", додаје он и истиче да су главобоље и повраћање такође сигуран знак да нешто није у реду и да је вријеме да се обрате љекару за помоћ.

Када су у питању методе лијечења др Демир наводи да је најприје ријеч о стандардним методама, и да у зависности од врсте рака користе се циљане терапије које нападају одређене ћелије које не уништавају здраве ћелије у организму.

