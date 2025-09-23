Смијењен Горан Грбовић, наводно познат и насљедник

Извор:
Агенције
23.09.2025
17:21
Коментари:0
Промјена у канцеларијама Београдске арене. Горан Грбовић, прослављени кошаркаш и функционер Партизана, разријешен је данас дужности директора највеће спортске дворане у Србији, јавља "Моцарт Спорт".
Разлози за сада нису познати, сигурно је само да Грбовић више неће обављати функцију на коју је постављен још јула 2018. године.
Према незваничним информацијама "Моцарт Спорта", нови директор Арене биће Стефан Бабић, некадашњи рукометаш Југовића из Каћа, Војводине, Партизана и Црвене звезде.
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
21
18
14
18
11
Тренутно на програму