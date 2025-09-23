Logo

Смијењен Горан Грбовић, наводно познат и насљедник

23.09.2025

17:21

Горан Грбовић - бивши кошаркаш
Промјена у канцеларијама Београдске арене. Горан Грбовић, прослављени кошаркаш и функционер Партизана, разријешен је данас дужности директора највеће спортске дворане у Србији, јавља "Моцарт Спорт".

Разлози за сада нису познати, сигурно је само да Грбовић више неће обављати функцију на коју је постављен још јула 2018. године.

Према незваничним информацијама "Моцарт Спорта", нови директор Арене биће Стефан Бабић, некадашњи рукометаш Југовића из Каћа, Војводине, Партизана и Црвене звезде.

