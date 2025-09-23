Пријатељство и подршка спорту: Џудо клуб ''Гацко'' захвалио амбасадору Ивану Тодорову

23.09.2025
12:54
Џудо клуб ''Гацко'' обогатио је своју спортску инфраструктуру захваљујући вриједној донацији Његове Екселенције господина Ивана Тодорова, амбасадора Републике Србије у Босни и Херцеговини и потпредсједника Европске џудо уније.
Амбасадор Тодоров је клубу поклонио 100 квадратних метара нових струњача и мајице за чланове, што ће значајно унаприједити услове за рад и развој младих спортиста у Гацку.
''У име Kлуба, дјеце и родитеља, захваљујемо амбасадору Тодорову на подршци. Ова донација је од огромног значаја за унапређење тренинга и будуће спортске успјехе, јер ће нова опрема допринијети већој безбједности и квалитету рада, али и додатно мотивисати дјецу да истрају на спортском путу. Струњаче и спортска опрема нису само технички предуслов за тренинг, већ и подстицај да најмлађи џудисти осјете да њихови напори и труд имају подршку шире заједнице. Управо овакви гестови доприносе очувању спортских вриједности, јачању тимског духа и стварању здравог окружења у којем дјеца могу да расту и развијају се, како као спортисти тако и као личности'', казали су у Клубу.
Иван Тодоров је дугогодишњи спортски радник и бивши професионални џудиста, вишеструки првак СФРЈ и Балкана, освајач медаља на европским и медитеранским такмичењима и учесник Олимпијских игара у Сеулу 1988. године. Обављао је бројне функције у спорту: био је генерални секретар и предсједник Управног одбора Спортског друштва ''Црвена звезда'', предсједник Балканске џудо федерације, потпредсједник Олимпијског комитета Србије, а 2024. године поново је изабран за предсједника Џудо савеза Србије.
