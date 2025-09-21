Logo

Марија Куртовић остварила изванредан успјех на међународном такмичењу у Чешкој

Марија Куртовић остварила изванредан успјех на међународном такмичењу у Чешкој
Фото: Уступљена фотографија

Такмичарка Кајак-кану клуба "Требишњица" из Требиња, Марија Куртовић, остварила је изванредан успјех на међународном такмичењу "Олимпијске наде 2025", које је од 18. до 21. септембра одржано у Чешкој у организацији Свјетске кајакашке федерације (ИЦФ).

Марија је наступила за репрезентацију Србије у дисциплинама К1-1000 метара, К1-500 метара и К4-500 метара. У конкуренцији најбољих младих кајакашица свијета до 15 година, успјела је да кроз квалификације и полуфинале избори А финале у обје дисциплине једносједа.

На дистанци од 1000 метар заузела је 9. мјесто, док је на 500 метара остварила фантастичан резултат и завршила на 6. позицији у свијету. У дисциплини четверосједа на 500 метара, веслајући заједно са колегиницама из репрезентације Србије, освојила је 5. мјесто у Б финалу, што је у укупном пласману донијело 14. мјесто на првенству.

Александар Комаров

Остали спортови

Велики дан за српско рвање: Александар Комаров постао шампион свијета

Тренер Вуле Пантовић истиче да је ријеч о свјетском кадетском и јуниорском првенству у кајаку на мирним водама:

„Презадовољни смо Маријиним успјехом. Цијелу годину је напорно радила и успјела да постигне врхунску форму баш за ово такмичење. Посебно је значајно што се такмичила и против старије генерације, јер има тек 14 година, а већ је показала да припада свјетском врху.“

Овај резултат представља снажну најаву за наредну сезону. Тренер додаје да припреме почињу већ наредне седмице и да је циљ јасан – медаља на Олимпијским надама 2026.

Олимпијске наде 2025
Олимпијске наде 2025

