Марија Куртовић остварила изванредан успјех на међународном такмичењу у Чешкој

Извор:
АТВ
21.09.2025
20:59
Коментари:0
Такмичарка Кајак-кану клуба "Требишњица" из Требиња, Марија Куртовић, остварила је изванредан успјех на међународном такмичењу "Олимпијске наде 2025", које је од 18. до 21. септембра одржано у Чешкој у организацији Свјетске кајакашке федерације (ИЦФ).
Марија је наступила за репрезентацију Србије у дисциплинама К1-1000 метара, К1-500 метара и К4-500 метара. У конкуренцији најбољих младих кајакашица свијета до 15 година, успјела је да кроз квалификације и полуфинале избори А финале у обје дисциплине једносједа.
На дистанци од 1000 метар заузела је 9. мјесто, док је на 500 метара остварила фантастичан резултат и завршила на 6. позицији у свијету. У дисциплини четверосједа на 500 метара, веслајући заједно са колегиницама из репрезентације Србије, освојила је 5. мјесто у Б финалу, што је у укупном пласману донијело 14. мјесто на првенству.
Остали спортови
Велики дан за српско рвање: Александар Комаров постао шампион свијета
Тренер Вуле Пантовић истиче да је ријеч о свјетском кадетском и јуниорском првенству у кајаку на мирним водама:
„Презадовољни смо Маријиним успјехом. Цијелу годину је напорно радила и успјела да постигне врхунску форму баш за ово такмичење. Посебно је значајно што се такмичила и против старије генерације, јер има тек 14 година, а већ је показала да припада свјетском врху.“
Овај резултат представља снажну најаву за наредну сезону. Тренер додаје да припреме почињу већ наредне седмице и да је циљ јасан – медаља на Олимпијским надама 2026.
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
9 ч0
Остали спортови
9 ч0
Остали спортови
10 ч0
Најновије
Најчитаније
22
02
21
53
21
50
21
46
21
45
Тренутно на програму