Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

Извор:
Мондо.рс
14.12.2025
16:16
Коментари:0
Бојан Јовановски, познат под умјетничким именом Боки 13, вратио се на мале екране, а недавно је гостовао у емисији "Ами Г шоу" код Огњена Амиџића.
Боки је говорио о затворским данима који су иза њега, али и свим пикантеријама из свог живота које јавност није знала. На питање да открије име једног јавности познатог мушкарца који му се удварао, Боки 13 је као из топа рекао:
"Из Великог брата је био Младен, из Фарме је био Бане", рекао је Боки 13, што је шокирало све.
"Лажеш ме?! Мувао те је Бане?", питао га је Огњен Амиџић.
"Ма пусти сад то", поручио је Боки, који није желео да се враћа на то.
Младен Радуловић је тада био у вези са пјевачицом Анабелом Атијас, заједно су снимили чак и дуетску пјесму "150 степени".
Бане Јанковић познат је као бивши дечко пјевачице Катарине Живковић. Био је познати манекен, а популарност је стекао учешћем у ријалитију "Фарма" где се и спојио са Каћом.
Бане, иначе, данас има децу са лепом црнком, коју је у неколико наврата показао на друштвеним мрежама.
Да ли ће се огласити након ових Бокијевих навода, остаје да видимо.
