Каћа Живковић открила детаље из стана у ком је живјела са пјевачицом: "Пријавила покушај убиства"

15.11.2025
17:11
Коментари:0
Пјевачица Катарина Живковић тренутно је у центру скандала због јавне свађе са бившом пријатељицом Кијом Коцкар, а једном приликом је открила да је њу и пјевачицу Милицу Тодоровић комшиница пријавила за убиство.
Гостујући емисији “Амиџи шоу”, Катарина Живковић и Милица Тодоровић присјетиле су се анегдоте када их је комшиница пријавила за покушај убиства.
Док су се такмичиле у “Звездама Гранда” живјеле су у истом стану, те су се присјетиле занимљиве ситуације са комшиницом и полицијом.
Њима је једног дана полиција позвонила на врата јер их је комшиница пријавила за покушај убиства.
– Рибале смо терасу оном киселином, а то је падало код комшинице. Каћа риба са рукавицама, и звони нам полиција на врата и каже да је комшиница пријавила покушај убиства – испричала је Милица својевремено у емисији „Ами Џи Шоу“.
Сцена
Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета
Кија проговорила о мужу Катарине Живковић
Сукоб између бивших пријатељица, Кије Коцкар и Катарине Живковић је настао због Дијане Хркаловић.
Управо тада је и откривен идентитет мужа Катарине Живковић ког је дуго крила од јавности, а са којим је добила сина.
– Врло су тешке ријечи да мене уплићеш и да ми стављаш наслов како се дружим са особом која се сумњичи за убиство (Дијаном Хркаловић, прим. нов), када је твој партнер Небојша Стојковић Стојке, а све о њему можете видјети на Гуглу, рекла је Кија и додала да сматра да је заправо она та која је била у опасности.
Сцена
Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић
Ја сам та која је, према свему што се може прочитати на Google, заправо била у директној или индиректној опасности кад год сам била у близини те твоје породичне куће, твог партнера и саме тебе, јер си ти његова дугогодишња партнерка, што читав град зна – завршила је Кија Коцкар за Блиц обраћајући се својој бившој пријатељици.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму