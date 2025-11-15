Logo
Каћа Живковић открила детаље из стана у ком је живјела са пјевачицом: "Пријавила покушај убиства"

15.11.2025

17:11

Коментари:

0
Пјевачица Катарина Живковић тренутно је у центру скандала због јавне свађе са бившом пријатељицом Кијом Коцкар, а једном приликом је открила да је њу и пјевачицу Милицу Тодоровић комшиница пријавила за убиство.

Гостујући емисији “Амиџи шоу”, Катарина Живковић и Милица Тодоровић присјетиле су се анегдоте када их је комшиница пријавила за покушај убиства.

Док су се такмичиле у “Звездама Гранда” живјеле су у истом стану, те су се присјетиле занимљиве ситуације са комшиницом и полицијом.

“Пријавила нас за покушај убиства”

Њима је једног дана полиција позвонила на врата јер их је комшиница пријавила за покушај убиства.

– Рибале смо терасу оном киселином, а то је падало код комшинице. Каћа риба са рукавицама, и звони нам полиција на врата и каже да је комшиница пријавила покушај убиства – испричала је Милица својевремено у емисији „Ами Џи Шоу“.

Небојша Стојковић Стојке

Сцена

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Кија проговорила о мужу Катарине Живковић

Сукоб између бивших пријатељица, Кије Коцкар и Катарине Живковић је настао због Дијане Хркаловић.

Управо тада је и откривен идентитет мужа Катарине Живковић ког је дуго крила од јавности, а са којим је добила сина.

– Врло су тешке ријечи да мене уплићеш и да ми стављаш наслов како се дружим са особом која се сумњичи за убиство (Дијаном Хркаловић, прим. нов), када је твој партнер Небојша Стојковић Стојке, а све о њему можете вид‌јети на Гуглу, рекла је Кија и додала да сматра да је заправо она та која је била у опасности.

Кија Коцкар и Катарина Живковић

Сцена

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

Ја сам та која је, према свему што се може прочитати на Google, заправо била у директној или индиректној опасности кад год сам била у близини те твоје породичне куће, твог партнера и саме тебе, јер си ти његова дугогодишња партнерка, што читав град зна – завршила је Кија Коцкар за Блиц обраћајући се својој бившој пријатељици.

Тагови:

Katarina Živković

Milica Todorović

Kristina Kija Kockar

