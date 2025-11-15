Ирина Шејк изненадила својим појављивањем на црвеном тепиху

Извор:
Индекс
15.11.2025
12:54
Коментари:0
Супермодел Ирина Шејк побринула се да све очи буду упрте у њу на представљању Пирели календара за 2026. годину у Прагу.
Руска љепотица је показала драматичан изглед на црвеном тепиху који је укључивао огромне смарагдне минђуше и потпуно изблајхане обрве.
Изглед црвеног тепиха
Шејк је носила наизглед конзервативну, потпуно црну хаљину са једним рукавом, уз рол крагну и шешир.
Све очи су биле упрте у њене свјеже изблајхане обрве, које су привукле пажњу фанова. Косу је прекрила црним шеширом, који је додатно истакао њене упечатљиве смарагдне минђуше и нови облик обрва. Укупан изглед је заокружила уснима боје вина и црним ајлајнером.
Звијезда Пирелијевог календара
Тридесетдеветогодишња манекенка и мајка осмогодишње ћерке Ли, коју дјели са бившим партнером Бредлијем Купером, глуми у 52. издању престижног календара италијанског бренда гума. Овогодишње издање, познато као „Кал“, снимио је норвешки фотограф Солве Сундсбе и слави моћ и љепоту природних елемената. Ово је Шејкино прво појављивање у календару, а њена фотографија представља „ветар“.
Свијет
Венс одговорио "Каји Калас и ЕУ": Неће нам они говорити о дипломатији
Њој се придружују Венус Вилијамс, ФКА Твигс, Гвендолин Кристи и друге иконе из различитих индустрија, а свака од њих отјелотворује варијације земље, ватре, воде и вјетра. У интервјуу објављеном на званичном веб-сајту бренда, Шејк је подјелила своје узбуђење. „Пирели календар нису само лијепе слике, то је умјетност, а бити дио календара ми је одувијек био сан, тако да је част“, рекла је.
(индекс)
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
22 ч0
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму