Ирина Шејк изненадила својим појављивањем на црвеном тепиху

Извор:

Индекс

15.11.2025

12:54

Ирина Шејк изненадила својим појављивањем на црвеном тепиху
Фото: Tanjug

Супермодел Ирина Шејк побринула се да све очи буду упрте у њу на представљању Пирели календара за 2026. годину у Прагу.

Руска љепотица је показала драматичан изглед на црвеном тепиху који је укључивао огромне смарагдне минђуше и потпуно изблајхане обрве.

Изглед црвеног тепиха

Шејк је носила наизглед конзервативну, потпуно црну хаљину са једним рукавом, уз рол крагну и шешир.

Све очи су биле упрте у њене свјеже изблајхане обрве, које су привукле пажњу фанова. Косу је прекрила црним шеширом, који је додатно истакао њене упечатљиве смарагдне минђуше и нови облик обрва. Укупан изглед је заокружила уснима боје вина и црним ајлајнером.

Звијезда Пирелијевог календара

Тридесетдеветогодишња манекенка и мајка осмогодишње ћерке Ли, коју дјели са бившим партнером Бредлијем Купером, глуми у 52. издању престижног календара италијанског бренда гума. Овогодишње издање, познато као „Кал“, снимио је норвешки фотограф Солве Сундсбе и слави моћ и љепоту природних елемената. Ово је Шејкино прво појављивање у календару, а њена фотографија представља „ветар“.

Свијет

Венс одговорио "Каји Калас и ЕУ": Неће нам они говорити о дипломатији

Њој се придружују Венус Вилијамс, ФКА Твигс, Гвендолин Кристи и друге иконе из различитих индустрија, а свака од њих отјелотворује варијације земље, ватре, воде и вјетра. У интервјуу објављеном на званичном веб-сајту бренда, Шејк је подјелила своје узбуђење. „Пирели календар нису само лијепе слике, то је умјетност, а бити дио календара ми је одувијек био сан, тако да је част“, ​​рекла је.

