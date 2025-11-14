Иза кулиса "Звезда Гранда": Овај члан жирија има један необичан ритуал иза камера

14.11.2025
Музичко такмичење "Звезде Гранда" се емитују већ двије деценије, али гледаоци немају прилику да виде шта се то занимљиво догађа и прије самог снимања.
Иако се иза кулиса “Звезда Гранда” дешавају напети моменти, необичне ситуације, има и врло духовитих анегдота које публика ријетко има прилику да види.
Кандидати раде са менторима, пролазе напорне пробе, а око њих је читав тим шминкера, фризера и стилиста који се труди да све изгледа беспријекорно.
Прије сваког снимања, такмичаре очекује вишечасовна припрема, шминкање, облачење и фотографисање.
У бекстејџу влада права радна атмосфера, камере се намјештају, свјетла подешавају, а продукција брине да све тече по плану.
Сцена
Жири ''Звезда Гранда'' у новом саставу
Први на снимање увијек стиже директор Гранда, Горан Шљивић. Без његовог присуства тонска проба кандидата не може да почне, јер управо он надгледа техничке детаље и даје посљедње инструкције екипи.
Рокер и члан жирија Ђорђе Давид познат је по свом необичном ритуалу, на снимање увијек носи четкицу за зубе, али и витамине.
Како сам тврди, без четкице не иде нигдје, па сваку паузу на сету користи да опере зубе и освјежи се, преноси Гранд.
