Иза кулиса "Звезда Гранда": Овај члан жирија има један необичан ритуал иза камера

14.11.2025

15:53

Коментари:

0
Фото: Youtube screenshot

Музичко такмичење "Звезде Гранда" се емитују већ двије деценије, али гледаоци немају прилику да виде шта се то занимљиво догађа и прије самог снимања.

Иако се иза кулиса “Звезда Гранда” дешавају напети моменти, необичне ситуације, има и врло духовитих анегдота које публика ријетко има прилику да види.

Кандидати раде са менторима, пролазе напорне пробе, а око њих је читав тим шминкера, фризера и стилиста који се труди да све изгледа беспријекорно.

Како изгледају припреме пред снимање Звезда Гранда

Прије сваког снимања, такмичаре очекује вишечасовна припрема, шминкање, облачење и фотографисање.

У бекстејџу влада права радна атмосфера, камере се намјештају, свјетла подешавају, а продукција брине да све тече по плану.

Звезде Гранда

Сцена

Жири ''Звезда Гранда'' у новом саставу

Ко први стиже на снимање?

Први на снимање увијек стиже директор Гранда, Горан Шљивић. Без његовог присуства тонска проба кандидата не може да почне, јер управо он надгледа техничке детаље и даје посљедње инструкције екипи.

Ђорђе Давид не иде нигдје без четкице за зубе

Рокер и члан жирија Ђорђе Давид познат је по свом необичном ритуалу, на снимање увијек носи четкицу за зубе, али и витамине.

Како сам тврди, без четкице не иде нигдје, па сваку паузу на сету користи да опере зубе и освјежи се, преноси Гранд.

