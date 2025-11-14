Наташа Беквалац: Имала бих односе с њима да му не знам жену

Извор:
Наташа Беквалац је позната као неко ко нема задршке када треба да се прича о љубавном животу.
Она се три пута разводила, а сада је отворено причала о томе ко јој је од познатих мушкараца најпривлачнији.
Она је признала да би са колегом Сашом Ковачевићем имала интимне односе, а онда је на списак додала и Нучија и кошаркаша Богдана Богдановића.
Наиме, пјевачица је у једној емисији учествовала у игрици у којој је требало да изабере познате мушкарце којима би рекла "паљба", била би интимна са њима или би можда упловила у брачне воде са њима.
Она је најмање бирала оне са којима би стала на луди камен, али је неколико њих одабрала у онај кош са којима би била интимна.
"Јао боже, јако ми је непријатно да о овим мушкарцима причам кад је ова тема у питању", рекла је Наташа за "Радио С3", а потом извукла нове понуђене мушкарце: кошаркаша Николу Јокића, глумца Виктора Савића и музичког извођача Газда Пају.
"Нећу да испадне да нешто моралишем. Шта год да кажем за Николу Јокића, човјек има предивну супругу, мислим дегутантно је. Виктор Савић ми је другар, Газда Пају не познајем. Хајде, можда ми се омакне неки брак, али и се*с, што да не", рекла је Наташа кроз смијех, а онда се и омакло.
У трећем кругу били су понуђени Саша Ковачевић, фотограф Душан Петровић и Девито.
"Душан Петровић паљба", рекла је Наташа а онда коначно признала ко је њена "шољица чаја".
"Да Саши Ковачевићу не познајем предивну жену, можда евентуално се*с и Девито брак. Да се и ја једном добро удам", искрена је била била Наташа, а на констатацију да је Девито ожењен кратко је рекла:
"Знам, али шта сад".
Поред тога што није крила да би пробала чари испод јоргана са Ковачевићем, тврди да би исто урадила и са Нучијем.
"Богдана Богдановића желе све жене, а ја никада нисам жељела оно што све желе, али може се*с", додала је и овог познатог спортисту на списак.
Подсјетимо, у истој игрици једном приликом учествовао је и Саша Ковачевић, тик након што је запросио партнерку Зорану Тасовац.
"Нека буде Милица Павловић", рекао је он без много размишљања, а на коментар водитељке да је и Милица својевремено њега одабрала када је играла исту игрицу, он је одговорио:
"Је л' тако? А што је најјаче живимо у комшилуку. Знаш ти колико би то релано било", закључио је Саша Ковачевић не скидајући осмијех са лица.
