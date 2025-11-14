Отац тврди: Дјечак убица из Нишке Бање планирао још убистава

Извор:
Блиц
14.11.2025
13:48
Коментари:0
Андреј Симић (13), кога је 5. октобра 2023. године са 37 убода ножем звјерски усмртио школски друг М.М. на тавану породичне куће у из Нишкој Бањи, није једина жртва која је требало да буде убијена у крвавом пиру дјечака убице.
Ову шокантну информацију саопштио је за "Блиц ТВ" Мића Симић, отац убијеног дјечака, позивајући се на налазе до којих је дошла истрага вјештачењем телефона дјечака убице.
Регион
Пуштени приведени због напада на Србе у Сплиту
“Вјештачење телефона убице нам је дало огроман број података, фотографија. Ја сам скинуо неких 100, 140 фотографија које су директно повезане овим убиством које је, ево сада први пут кажем, малољетни убица планирао поред Андреја. Значи Андреј није био једини који је требало да буде убијен”, рекао је Мића Симић.
Коментаришући чињеницу да ни након скоро шест мјесеци од подизања оптужнице против родитеља дјечака убице и подношења суду на провјеру, она још није потврђена, Мића Симић је подсјетио да је породица убијеног Андреја Симића преко свог пуномоћника тужилаштву доставила велики број доказа који поткрепљују кривична дјела за која се сумњиче.
“Апсурд је још већи што потврђивања се ове оптужнице тиче. Јер масу доказа смо ми обезбиједили. Више пута сам спомињао, преко 20 свједока који су директни били и што се свједочења тиче и око разноразних ствари и чињеница”, рекао је Мића Симић.
Он је додао да оптужница “јака као стијена” и да је потврђују бројни докази до којих се дошло у току истраге, те да не види разлог због чега се још није потврђена.
Савјети
Ове уређаје обавезно искључите када излазите из куће
“Маса сајтова које је малољетни убица посјећивао и још много много тога, закључено са вјештачењем форензичара који је много битне детаље и податке изнио преко других свједока и других материјалних доказа, тако да, практично, ја што кажем, оптужница је јака као стијена. Ја стварно не видим више разлога и ово стварно више прераста у неки апсурд и безобразлук око оволиког развлачења и растезања, што нам и даље говори, гдје сам ја још више убијеђен, да ово прераста у неки благи вид опструкције”, рекао је Мића Симић.
Оптужница против М.М. и М.М.М., родитеља дјечака убице три пута је подношена од 30.маја јер је суд два пута враћао овај акт тужилаштву на исправку.
“Сада чекамо по трећи пут, надамо се да се потврди, јер је два пута била враћана из нама апсурдних разлога, колико ми имамо информације. Боримо се са притиском. Због саме тежине овог убиства сматрамо да је ово морало далеко брже да иде. Једноставно велики је притисак на нама али не посустајемо, тражимо правду за нашег Андреја”, рекао је Мића Симић.
Мића каже да нема информација о малољетном убици, осим да се налази у психијатријској установи у Београду.
“Оно што знам је да је у 'Лаза Лазаревић', под обезбјеђењем, изолован од свих, нема права на контакте, пошто има привремену мјеру забране комуникације, приласка. Горе је, ја се искрено надам да ће и доживотно остати горе јер такав не заслужује слободу”, рекао је Мића.
Сцена
Драма на наступу Сениде: Стела Раде јој прекинула концерт
Како је потврђено из Вишег суда у Нишу, за 17. новембар је заказана сједница на којој ће бити донијета одлука о оптужници. Тужилаштво сумњичи родитеље дјечака убице за тешко дјело против опште сигурности у саизвршилаштву и по једног кривичног дјела запуштање и злостављање малољетног лица. Оптужница је за протеклих шест мјесеци три пута подизана и два пута од стране суда враћана на исправку: суд је сада констатовао да је оптужница "формално исправна" тако да се може о њој одлучивати, по истеку рокова за одговор на њу.
“Овим путем Вас обавјештавамо да је оптужница достављена странкама као формално исправна и да је одговор на оптужницу достављен суду. Сједница кривичног вијећа је заказана за понедељак дана 17. новембра 2025. године, када ће бити донијета одлука, а након истека рока за подношење одговора на оптужницу”, саопштила је 12. новембра портпаролка Вишег суда у Нишу Кристина Перић.
Да подсјетимо: Андреј Симић убијен је 5. октобра 2023. године око 11 часова. Његово тијело пронашли су љекари Хитне помоћи на тавану породичне куће његовог школског друга М.М. у Улици Мојсија Михајловића Тошкета у Нишкој Бањи када су позвани у интервенцију.
Сцена
Аустралијанац напао Аријану Гранде: Испливали детаљи инцидента
ВЈТ у Нишу саопштило је да је убиство починио тада тринаестогодишњи М.М. и да је, према Закону о малољетним учиниоцима кривичних дјела, кривично неодговоран јер нема навршених 14 година.
У обдукционом записнику описано је да је убијени дјечак задобио убодне ране на глави, врату, грлу, душнику, грудном кошу, на једном плућном крилу, трбуху, желуцу, јетри, повреде неколико пршљенова, повреду потиљка… Убодне ране су биле на рукама и шакама, на натколеници…
Саша Кнежевић, адвокат породице Симић, рекао је да је дјечак измрцварен са 37 убода, од којих су два кључна испод врата - огромни резови од по пет пута 12 центиметара!
Симић је раније изјавио да су у кућу дјечака убица тог јутра била позвана још двојица дјечака који се нису појавили, и да вјерује да је М.М. планирао да и њих убије.
Здравље
У мед додајте ову заборављену биљку и прочистите дисајне путеве: Одлична је смјеса за пушаче
“Кобног дана су још двојица дјечака требало да дођу код М.М, која на сву срећу нису дошла или нажалост, јер би можда Андреј био жив. М.М. је носио нож и мачете у школу, тако да је трагедија могла да буде већа да му је 'жута минута' дошла док је био у школи”, рекао је раније Мића Симић.
Будући да је дјечак убица је кривично неодговоран, против његових родитеља покренут је прво поступак пред ОЈТ Ниш због сумње да су починили кривично дјело запуштање и злостављање малољетног лица.
Поступак је стајао у мјесту неколико мјесеци јер се, како су објаснили у ОЈТ Ниш, чекало на вјештачење М.М. да би се предузимали други кораци. ОЈТ у Нишу саопштило је 13. марта 2024.године да је започело кривични поступак против М.М. и М.М.М из Нишке Бање, родитеља дјечака убице М.М. али је а предмет потом пренијет у надлежност ВЈТ у Нишу које је по окончању истраге против М.М. и М.М.М из Нишке Бање први пут подигло оптужницу 30.маја и поднијело је суду на преиспитивање.
Због тешког дјела против опште сигурности чл. 288 ст.2, за квалификацију за коју су осумњичени родитељи дјечака убице, законом је запријећена казна затвора од двије до 12 година.
Хроника
Ужас на Бањици: Аутомобилом улетио у групу људи
Кривичним дјелом запуштање и злостављање малољетног лица из чл. 193. ст. 1. предвиђено је да, уколико се докаже кривица, родитељ, усвојилац, старалац или друго лице које грубим занемаривањем своје дужности збрињавања и васпитавања запусти малољетно лице о којем је дужно да се стара, казниће се затвором до три године.
Против родитеља дјечака убице М.М. и М.М.М., пред Основним судом у Нишу, пре годину дана, покренут је и поступак за потпуно лишење родитељског права због уочених пропуста у вршењу родитељства које је утврдио Центар за социјални рад у току поступања на овом случају.
Но, исход тог поступка остаће тајна за јавност јер је јавност искључена будући да се ради о поступку у вези са породичним односима.
Најновије
Најчитаније
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Тренутно на програму