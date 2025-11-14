Logo
Докторица из БиХ оптужена да је унаказила лице пацијенткиње: У ВЦ-у јој убризгала филере

Кликс

14.11.2025

12:34

Докторица из БиХ оптужена да је унаказила лице пацијенткиње: У ВЦ-у јој убризгала филере

Потврђена је оптужница против А. С., докторице ургентне медицине из Високог, због тешког нарушавања здравља пацијенткиње након непрописне естетске процедуре изведене у јуну 2021. године.

Према наводима из оптужнице, А. С. је у Високом, у простору који није био медицински припремљен нити лиценциран, И. Б. убризгала дермалне филере у предјелу јагодичних регија лица.

"У просторији нису били осигурани основни хигијенски услови, чист и прозрачан простор, медицинска опрема, дезинфекција, нити столица и лежај са стерилним навлакама. Такође, пацијенткиња није дала писмени пристанак, а кожа није била адекватно припремљена за захват", образложили су тужиоци.

У оптужници се наводи да је 14. јуна 2021. године у просторијама тоалета извршила апликацију филера те да су код И. Б. наступиле тешке посљедице.

Оптужница наводи стварање значајног ожиљног ткива на десној страни лица, деформишући ожиљак од унутрашњег очног угла према образу, асиметрију зигоматичних регија, пропадање мишића и поткожног ткива те трајно оштећење мимике десне стране лица. Сличне промјене настале су и на лијевој страни лица.

Ожиљци и деформације, настали као посљедица упалних реакција и поновљених медицинских интервенција, оцијењени су као трајни, а код оштећене су довели и до развоја средње тешке депресивне епизоде, емоционалног пада и нарушеног психичког здравља.

Докторица А. С. се терети да је другу особу тешко тјелесно повриједила, при чему је у знатној мјери ослабљен важан дио тијела оштећене те трајно нарушено њено здравље и изглед.

