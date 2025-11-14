Скандал: Полицајка оргијала с робијашима, камере снимиле

Извор:
Агенције
14.11.2025
12:21
Коментари:0
Године 2021, Дејл је почела да ради као чувар у затвору ХМП Колдингли у Сарију, у Енглеској, са 19 година.
Прије тога, радила је као продавачица у Маркс и Спенсеру. Послије само неколико мјесеци у затвору, почела је да има се*суалне односе са два затвореника - а могуће и са другима, извјештава "Дејли мејл".
Један од њих био је Конор Мани (28), који је осуђен за бјекство од полиције брзином од 225 километара на сат, слијетање са пута и остављање свог сапутника да умре.
Република Српска
Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози
Други је био Шахид Шариф, осуђен на 12 година због оружане пљачке продавнице накита током које је пријетио пролазницима амонијаком.
Иако је знала да су везе са затвореницима строго забрањене, брзо је имала односе са обојицом. Камера ју је једном ухватила како излази из собе за молитву и вероисповијести и намјешта одјећу, након што је провела четири минута сама са Шарифом.
Касније јој је послао поруку: "Било је добро дијелити ту љубав..."
Такође је шверцовала и дрогу.
Сцена
Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић
Дејлова се након тога потпуно занијела – писала је љубавна писма хвалећи Шарифове "реп вјештине" и тврдећи да би "примила метак за њега". Чувала је урамљену фотографију њих двоје у својој соби, добила је и прстен, а на његов наговор је и увећала задњицу, третманом који се популарно назива "бразилско подизање задњице".
Када је Шариф пребачен у други затвор, посјећивала га је, слала му поруке и новац. Била је увјерена да ће је запросити. Али све је откривено када је у његовој ћелији пронађен мобилни телефон пун њихових порука.
Поред недозвољене везе, истрага је открила и план за кријумчарење дроге у затвор. План је био да Дејлова натопи коверте течношћу која садржи дрогу, затим их осуши и пошаље затворенику.
Истражитељи су такође пронашли доказе да је она водила Шарифов Снепчет налог преко којег је шверц дроге организован. Требало је да преузме дрогу од Лили Салис, његове колегинице из Брајтона.
Након осмодневног суђења на Крунском суду у Саутерку, Дејл, која сада има 23 године, проглашена је кривом за више од тога: двије тачке оптужнице за злоупотребу положаја и завјеру за уношење забрањених предмета у затвор.
Пуштена је уз кауцију до изрицања пресуде, заказане за јануар. Судија је јасно ставио до знања: "Не видим другу алтернативу осим затворске казне." Салис је такође проглашена кривом, док је Шариф претходно признао своју умијешаност. Њене бивше колеге тврде да Дејлова једноставно није била спремна за овај посао.
"Није била довољно зрела нити довољно озбиљна. Веома је несигурна, а затвореници то одмах препознају. Траже услугу за услугом - и одједном си унутра", коментарисали су за "Дејли мејл".
Занимљивости
Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама
Још један стражар који ју је познавао рекао је: "Изи је била фина, али њен изглед и понашање су се истицали од осталих. Било је знакова, али нико не очекује да неко заврши у вези са затвореником и шверцује дрогу."
Дејлова је на крају ухапшен 1. новембра 2022. Код ње је пронађена опрема за скривање шверцованих ствари и прстен за који је тврдила да је вјеренички прстен и да га је добила од Шарифа.
У његовој ћелији су пронађена љубавна писма у којима је писало: "Волим земљу по којој ходаш... Бићу ту за тебе кроз све, добро или лоше...", "Једног дана ћу те видјети када изађеш из затвора - и ући ћемо у тај Ламборгини о коме причаш".
Истрага телефона открила је још горе ствари: постојао је још један затвореник, надимка "Кон", са којим је имала физички однос од маја 2022. године, а такође је слала поруке још четворици затвореника.
Дејл је на суду тврдила да није имала се*суалне односе ни са ким и да није знала да су мобилни телефони илегални у затвору.
Када су је питали зашто није ништа пријавила, одговорила је: "Ја сам слаба особа. Не бих се усудила да им се суочим".
Међутим, изгледа да порота није била убијеђена овим одговором...
Најновије
Најчитаније
16
41
16
40
16
35
16
24
16
23
Тренутно на програму