Проблеми за Зеленског се само калеме: Укључио се и ФБИ

Извор:
Б92
14.11.2025
11:35
Коментари:0
Име Миндич се већ више од годину дана провлачи кроз украјинску политику.
Човјек који је некада био најмлађи партнер и власник медијске имовине олигарха Игора Коломојског, изгледа да се трансформисао у једну од сивих еминенција Украјине.
Свијет
Пас упуцао власника у леђа
Ово би, наравно, било немогуће без његовог пријатељства са предсједником Володимиром Зеленским, који је ушао у највишу канцеларију земље у улици Банкова 2019. године – или без потпуне инвазије Русије, која је довела до суспензије демократских процеса у Украјини на неодређено, укључујући одговорност и транспарентност владе.
Тренутно, Национални биро за борбу против корупције Украјине (НАБУ) и Специјализовано тужилаштво за борбу против корупције (САП) неће ни потврдити ни демантовати такозване "Миндичеве снимке".
Ко је, како наводи Украјинска правда, "посебни пријатељ предсједника, чије се име све чешће појављује у медијима од почетка кампање против украјинских антикорупцијских тијела"?
Према изворима тог портала америчком политичком естаблишменту, и ФБИ је почео да се интересује за Миндичеве активности. Штавише, прије само неколико недјеља, свјетла су поново била упаљена у стану у владином кварту Кијева гдје су прошлог љета пронађени уређаји за прислушкивање.
"Предсједник је могао да проведе цијели викенд са њим. Да направи роштиљ, да се опусти и одмори", тако је један истакнути украјински бизнисмен, говорећи незванично, описао Миндичев однос са Зеленским.
"Тимур је сав у хотелима, ресторанима и одијелима", додао је бивши политички тешкаш, описујући предсједниковог миљеника.
Сцена
Ђоковић шокирао признањем: Открио с ким је Јелена била прије њега
Почетком 2020. године, током пандемије Ковид-19, новинари Украјинске правде документовали су Миндичеве три посјете предсједничком кабинету. Рекао је да је посјећивао свог пријатеља Андрија Јермака, шефа предсједничког кабинета.
"Отишао сам тамо да понудим помоћ – као особа, као пријатељ и као грађанин – у вези са корона вирусом. Имам искуства у организовању доставе пакета, хране и тако даље".
Почетком 2021. године, Зеленски је прославио свој рођендан у Миндичевом стану, пркосећи ограничењима због Ковида, што је у то вријеме изазвало значајне контроверзе.
Како истиче "Украјинска правда", ово је исти стан у ком су касније нађени уређаји за прислушкивање.
Када је у фебруару 2022. године почела потпуна инвазија Русије на Украјину, владин кварт у Кијеву је затворен из безбједносних разлога.
Хроника
Син који је тукао мајку до смрти осуђен на доживотну робију
Као резултат тога, постало је немогуће пратити да ли Миндич наставља да посјећује Канцеларију предсједника, или пратити било каква друштвена окупљања или друге интеракције. Али политички и пословни извори подједнако кажу да је тај период обиљежио прави успон Тимура Миндича – предсједниковог пријатеља који никада није обављао званичну функцију, али је стекао прави утицај.
2024. је била година када је Тимур Миндич заиста почео да се уздиже у систему моћи Володимира Зеленског, рекао је добро повезани пословни извор.
"Почео је да се истиче након што је довео своје људе у Кабинет министара. Затим је стално позивао људе у свој дом, предлагајући идеје. Одједном је био свуда", испричао је.
Извор је додао да председник више није имао листу кандидата за ову или ону позицију. У септембру 2024. године, неколико људи повезаних са бизнисменом добило је министарске портфеље након дјелимичне реконструкције владе.
Међу онима који су сматрани да су у Миндичевој сфери утицаја били су тадашњи министар енергетике Герман Халушченко, министарка заштите животне средине Светлана Гринчук и министар пољопривреде Виталиј Коваљ. Примјетно је да ни Халушченко ни Гринчук нису пали у заборав након сљедеће реконструкције кабинета средином 2025. године: Гринчук је преузео Халушченкову позицију, док је Халушченко прешао у Министарство правде.
Свијет
Кина упозорила: Јапан ће претрпјети пораз ако...
"Сада постоји само неколико области у којима се у Украјини зарађује велики новац: одбрана (дронови), енергетика, реконструкција и кол центри", рекао је незванично један истакнути бизнисмен.
И, како су бројни извори из бизниса, политике и органа реда рекли, Миндич је присутан у прва два сектора.
Већина извора наглашава да је Миндич можда достигао свој врхунац током рата са Русијом. Они напомињу да су догађаји око утицаја на Одеску лучку електрану, који датирају још из 2021. године, и подухвати његовог рођака Леонида у Харкивобленергу били само почетак овог метеорског успона.
"Тимур је добар организатор. Има директан приступ предсједнику. Али никада није имао велики новац и никада није био независан играч", сјећа се један утицајни члан неформалне групе Приват, која је ефикасно престала да постоји након хапшења Игора Коломојског крајем 2023. године.
Према пословним изворима Украјинске правде, у септембру ове године Миндич је прославио свој рођендан у Израелу. Средином октобра вратио се у Кијев, само да би убрзо након тога отпутовао назад у Израел. Да ли је јулски напад на НАБУ и САПО утицао на истрагу о ужем кругу предсједника? Хоће ли снимци направљени у Миндичевом стану икада бити објављени? И што је најважније – да ли је Миндич вршио контролу над украјинским енергетским сектором и утицао на тешку компанију за одбрану Фајер Поинт? Да ли је дјеловао самостално или уз одобрење са виших нивоа? И да ли ће се вратити у Украјину у блиској будућности или ће сачекати потенцијалне нестанке струје у иностранству?
За сада, све што се може рећи са сигурношћу рећи је ово: Тимур Миндич остаје најприватнији, али и најбоље повезани украјински бизнисмен, са само неколико његових фотографија доступних на мрежама.
Он остаје сувласник Квартала 95.
Наука и технологија
1 ч0
Савјети
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
11
12
10
12
05
12
04
Тренутно на програму