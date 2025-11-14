Logo
Орбан: Тужићемо ЕУ због одлуке да одбаци руски гас

Извор:

СРНА

14.11.2025

11:17

Коментари:

0
Орбан: Тужићемо ЕУ због одлуке да одбаци руски гас
Фото: Танјуг/АП

Мађарска намјерава да тужи ЕУ због одлуке Брисела да одбаци руски гас, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

Он је за мађарску државну радио-станицу рекао да Мађарска не прихвата такво незаконито рјешење које је супротно европским вриједностима.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Вријеме је за промјену у Бриселу

Орбан је оцијенио да је Брисел одабрао такво рјешење како би "угасио државну владу која није сагласна с тим".

Тагови:

Виктор Орбан

Мађарска

Evropska unija

