Орбан: Тужићемо ЕУ због одлуке да одбаци руски гас

Извор:
СРНА
14.11.2025
11:17
Коментари:0
Мађарска намјерава да тужи ЕУ због одлуке Брисела да одбаци руски гас, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је за мађарску државну радио-станицу рекао да Мађарска не прихвата такво незаконито рјешење које је супротно европским вриједностима.
Свијет
Сијарто: Вријеме је за промјену у Бриселу
Орбан је оцијенио да је Брисел одабрао такво рјешење како би "угасио државну владу која није сагласна с тим".
Наука и технологија
1 ч0
Савјети
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
11
12
10
12
05
12
04
Тренутно на програму