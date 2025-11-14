Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу

Извор:
Мајка и двоје дјеце су умрли, а оцу се у болници боре за живот, након што су вечерали у једном хотелу у Истанбулу.
Истрага о смрти је у току, али се сумња да су преминули усљед тровања храном.
Они су у сриједу увече у хотелу јели пуњене дагње и печени кромпир.
Четворочлана породица из Хамбурга отпутовала је у недјељу у Истанбул. У сриједу су сво четворо примљени у болницу са симптомима који указују на тровање.
Након што им је указана помоћ, сви су пуштени на кућно лијечење.
У хотелу, мајка и кћерка су пронађене без свијести, па је одмах цијела породица враћена у болницу.
Хотел у ком је породица вечерала је затворен и истрага о могућем тровању је у току.
Симптоми тровања храном обично се јављају неколико сати након оброка и укључују: мучнину, повраћање, дијареју, бол у стомаку, температуру и слабост. Могуће су и главобоља и знаци дехидрације.
Љекару се треба јавити ако симптоми трају дуже од 2-3 дана, ако је присутна висока температура, крв у столици, јака дехидрација или ако су симптоми код дјеце, трудница, старијих или особа са слабијим имунитетом, преноси "Телеграф".
