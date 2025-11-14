Logo
Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу

Извор:

Телеграф

14.11.2025

10:15

Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу
Фото: Pixabay

Мајка и двоје дјеце су умрли, а оцу се у болници боре за живот, након што су вечерали у једном хотелу у Истанбулу.

Истрага о смрти је у току, али се сумња да су преминули усљед тровања храном.

Они су у сриједу увече у хотелу јели пуњене дагње и печени кромпир.

Четворочлана породица из Хамбурга отпутовала је у недјељу у Истанбул. У сриједу су сво четворо примљени у болницу са симптомима који указују на тровање.

Након што им је указана помоћ, сви су пуштени на кућно лијечење.

У хотелу, мајка и кћерка су пронађене без свијести, па је одмах цијела породица враћена у болницу.

Хотел у ком је породица вечерала је затворен и истрага о могућем тровању је у току.

Симптоми тровања храном обично се јављају неколико сати након оброка и укључују: мучнину, повраћање, дијареју, бол у стомаку, температуру и слабост. Могуће су и главобоља и знаци дехидрације.

Љекару се треба јавити ако симптоми трају дуже од 2-3 дана, ако је присутна висока температура, крв у столици, јака дехидрација или ако су симптоми код дјеце, трудница, старијих или особа са слабијим имунитетом, преноси "Телеграф".

Тагови:

трагедија

trovanje

trovanje hranom

Istanbul

